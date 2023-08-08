塌石屎｜旺角新興大廈塌石屎擊穿九巴車頂　搭棚負責人被捕 (更新)

石屎碎片散落巴士上層車廂及座位

事發今日（8日）早上9時許，九巴一輛30X線雙層巴士，駛至旺角彌敦道新興大廈對開上落客時，懷疑有石屎從大廈塌下，擊穿巴士的車頂，幸無人受傷。現場所見，石屎碎片散落巴士上層車廂及座位上，其中一塊石屎碎片體積較大，而巴士車頂則穿了一個約30厘米乘45厘米的洞。

屋宇署：料承建商修葺大廈外牆時致石屎跌下

屋宇署表示，經初步調查，懷疑現場墮下的批盪是由有關承建商在修葺大廈外牆時移除，而非從外牆墮下，署方檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險。

屋宇署指，會就事件進行調查，如發現有人違反《建築物條例》，將會採取適當行動，包括對違反法例規定的人士／註冊承建商提出檢控及／或採取紀律處分。



此外，為確保公眾安全，根據屋宇署人員的指示，該承建商已清除在棚架上其餘的外牆批盪碎片，並會重新檢查整幢大廈外牆的棚架安全，以確定所需的外圍保護網／帆布等防護措施已妥善裝設及並無受損。署方已要求負責該項修葺工程的註冊檢驗人員檢視有關承建商的施工安排，包括實施有效措施以防止同類事故發生，及待各項改善措施已完成後才容許有關承建商復工。屋宇署表示，會繼續跟進該修葺工程，及有關註冊檢驗人員的監督工作，以符合《建築物條例》的規定。