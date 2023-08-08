塌石屎｜旺角新興大廈塌石屎擊穿九巴車頂　搭棚負責人被捕 (更新)

【22:55更新】新增屋宇署回應
旺角再有大廈發生塌石屎事件！
大廈外牆搭棚公司負責人被捕
警方在意外後接報到場，經調查後，以涉嫌容許物件從高處墮下，拘捕一名47歲姓廖的大廈外牆搭棚公司負責人。當時外牆並未進行任何工程，正調查石屎從何處跌落。案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。
石屎碎片散落巴士上層車廂及座位
事發今日（8日）早上9時許，九巴一輛30X線雙層巴士，駛至旺角彌敦道新興大廈對開上落客時，懷疑有石屎從大廈塌下，擊穿巴士的車頂，幸無人受傷。現場所見，石屎碎片散落巴士上層車廂及座位上，其中一塊石屎碎片體積較大，而巴士車頂則穿了一個約30厘米乘45厘米的洞。
屋宇署：料承建商修葺大廈外牆時致石屎跌下
屋宇署表示，經初步調查，懷疑現場墮下的批盪是由有關承建商在修葺大廈外牆時移除，而非從外牆墮下，署方檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險。
屋宇署指，會就事件進行調查，如發現有人違反《建築物條例》，將會採取適當行動，包括對違反法例規定的人士／註冊承建商提出檢控及／或採取紀律處分。
此外，為確保公眾安全，根據屋宇署人員的指示，該承建商已清除在棚架上其餘的外牆批盪碎片，並會重新檢查整幢大廈外牆的棚架安全，以確定所需的外圍保護網／帆布等防護措施已妥善裝設及並無受損。署方已要求負責該項修葺工程的註冊檢驗人員檢視有關承建商的施工安排，包括實施有效措施以防止同類事故發生，及待各項改善措施已完成後才容許有關承建商復工。屋宇署表示，會繼續跟進該修葺工程，及有關註冊檢驗人員的監督工作，以符合《建築物條例》的規定。
工程師學會：政府應多向業主宣傳可利用科技協助檢查
工程師學會會長李志康表示，政府應該多向市民宣傳及推廣樓宇檢測的重要性，令市民將把樓宇測檢視之為一件平常事。他又表示，可採用一些先進技術，如利用無人機協助，初步先分析樓宇是否有石屎剝落的危險，若有便即時發出通知書，通知業主跟進。
工程師學會前會長卜國明表示，最近天氣較熱及雨水多，或是令大廈石屎剝落出現較多的原因。他希望，社會大眾尤其是業主立案法團明白，若果石屎剝落而砸傷途人，需要負上刑事及民事責任，單靠政府單方面不可能檢查這麼棟樓宇，認為市民自身必須加強這方面的意識。