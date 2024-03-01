塘尾道大廈起火警鐘無啟動　消防證實無收到消防裝置關閉通知書（更新）

旺角發生火警，一名男子昏迷送院。今日(3月1日)早上6時許，塘尾道22號長輝大廈10樓一個單位起火，現場有濃煙冒出，驚動多名住客報案。消防趕抵現場，協助疏散住客到地面暫避，並拖喉及架起雲梯射水灌救，救出最少7人，其中一名男子昏迷送院。
消防於大廈救出最少7人，當中一名男子昏迷不醒，由消防員抬出即場進行急救，隨後送院救治。據指，該名男子於10樓梯間被發現，消防隨即為他戴上氧氣面罩協助呼吸，並抬到地面。另有一名老翁面部熏黑、2名女子以及一對夫婦及其17個月大嬰孩吸入濃煙不適，均清醒由救護員即場治理。火警於6時40分救熄，期間約40名住客疏散，起火原因有待調查。
不排除因電器起火致
消防表示，於清晨6時6分接後，4分鐘後到達現場，出動89名消防員，2喉2煙帽隊灌救，救出救出3男4女共7名傷者，疏散30名居民，約140名局民自行疏散。火警現場為塘尾道22號長輝大廈10樓一個單位，火場面積約8米乘5米，火勢最嚴重為客廳，不排除因電器起火致，起火原因仍在調查。
單位由非牟利團體租用
涉事起火單位由非牟利團體「同路舍」經營，租用予無家者居住，其發言人向傳媒表示，單位住有3名無家者，事發時1人不在屋內，另外兩人已送院，包括被發現昏迷走廊的男子。
火警鐘未有啟動
消防又指，由於現場濃煙密佈，需花較長時間尋獲起火單位，而火警於凌晨時分發生，加上警鐘並未啟動，疏散時間較長。消防表示，大廈由1987年之前落成，現正進行翻新工程，火警鐘或因此未能啟動，亦有機會受熱力影響，目前相信火警原因無可疑，仍需要進一步調查。
街坊「成條走廊睇唔到嘢黑到」
住11樓的劉小姐憶述走火經過指，5時許街坊拍門將她喚醒，當時消防員未到場，火警鐘亦未響，她一打開門便有大量黑煙入，「成條走廊睇唔到嘢黑到。」她離開住所後，也拍門叫喚其他鄰居走火，有鄰居於她的樓習打響火警鐘，但照明系統失靈，完全漆黑一片。
樓上單位地板被熱力迫爆裂開
另一位同樣住11樓的許女士，當時獨自在家中，雖然沒開窗但整間屋滿布濃煙。她驚醒睜開眼睛後，連忙拿起門匙逃生。她笑言不感到驚慌，十分鎮定。不過火警過後回家，卻發現地板相當熱，有地板疑被熱力迫爆裂開，她感覺有攝氏70至80度，馬上穿上拖鞋，以免灼傷。
火警警報系統及應急照明系統不在有效狀態
根據消防處紀錄，處方未有收到涉事大廈委聘的註冊消防裝置承辦商所發出的「消防裝置關閉通知書」。消防設施監督課人員在火警後隨即到大廈跟進調查，期間發現該大廈的消防裝置及設備並未持有有效的年檢證書，並發現該大廈的消防裝置及設備，當中包括火警警報系統、應急照明系統及出口指示牌不在有效操作狀態。消防處會根據《消防（裝置及設備）規例》，向有關人士作出執法行動。