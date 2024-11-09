塱原過去3年發現禾花雀增加兩倍　黑臉琵鷺升數倍至40多隻

環境及生態局局長謝展寰表示，政府設立塱原自然生態公園，積極主動保育塱原是一個突破，透過主動將荒廢農地和部分旱田復修成濕田、水滋田、淺水池、沼澤等各種濕地生境，並興建灌溉水道，孕育各類野生動物、便利「生態友善耕作」，令塱原自然生態公園達致生態保育與農耕相輔相成。

謝展寰出席塱原自然生態公園開幕禮致辭時說，公園自2019年開始建造以來，取得令人鼓舞的保育成果。極度瀕危的俗稱「禾花雀」在過去3年，在塱原的數目增加2倍；瀕危的黑臉琵鷺錄得的數字近3年亦上升數倍至40多隻。另外，香港首次發現的淺色斜痣蜻，亦是今年5月漁護署在塱原發現。他期望未來透過漁護署積極的護理工作，令塱原的生物多樣性得以持續提升。