塱原過去3年發現禾花雀增加兩倍　黑臉琵鷺升數倍至40多隻

環境及生態局局長謝展寰表示，政府設立塱原自然生態公園，積極主動保育塱原是一個突破，透過主動將荒廢農地和部分旱田復修成濕田、水滋田、淺水池、沼澤等各種濕地生境，並興建灌溉水道，孕育各類野生動物、便利「生態友善耕作」，令塱原自然生態公園達致生態保育與農耕相輔相成。
謝展寰出席塱原自然生態公園開幕禮致辭時說，公園自2019年開始建造以來，取得令人鼓舞的保育成果。極度瀕危的俗稱「禾花雀」在過去3年，在塱原的數目增加2倍；瀕危的黑臉琵鷺錄得的數字近3年亦上升數倍至40多隻。另外，香港首次發現的淺色斜痣蜻，亦是今年5月漁護署在塱原發現。他期望未來透過漁護署積極的護理工作，令塱原的生物多樣性得以持續提升。
謝展寰提到，塱原自然生態公園位處北部都會區內，政府亦於北都推進多項生態保育項目，包括於今年3月在沙頭角設立了香港第25個郊野公園，即紅花嶺郊野公園，亦於年內開展了在米埔自然護理區毗鄰設立三寶樹濕地保育公園的工作。
發展北都時一定可做到城鄉共融
發展局局長甯漢豪出席同一活動致辭時說，希望無論政府或社會不同持份者，看到塱原自然生態公園成功落實，能給予大家更多信心，政府推展北部都會區發展的同時，一定可以做到「城鄉共融、發展與保育並行」。
原文刊登於 香港電台