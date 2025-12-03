增一宗基孔肯雅熱本地個案 23歲女患者居上環皇后大道西

衛生署衛生防護中心截至下午5時，錄得一宗新增基孔肯雅熱本地感染個案。個案涉及一名23歲居於上環皇后大道西女子，她於11月27日出現關節痛，其後兩日先後出現皮疹及發燒，並於12月1日到瑪麗醫院急症室求醫，獲安排留院治療。血液樣本檢測結果對基孔肯雅病毒呈陽性，目前情況穩定。她有一名家居接觸者，暫未出現病徵，中心已提供醫學監察及健康建議，並會視乎需要安排化驗。
累計錄8宗基孔肯雅熱本地感染
衛生防護中心指，初步調查顯示，患者潛伏期內未曾外遊，屬本地感染個案，與近期輸入或本地個案活動範圍無重疊，流行病學調查仍在進行。今年本港累計錄得77宗確診個案，其中8宗屬本地感染。
上環文娛中心正門明日設立醫護站
針對新增個案，中心今日已聯同食環署人員到患者住所附近視察，並進行病媒調查及滅蚊工作，減低傳播風險。中心呼籲在上環皇后大道西（近摩利臣街及荷李活道一帶）居住或工作的人士，如自11月15日後出現發燒、皮疹或關節痛，應盡快求醫或聯絡中心。明日（12月4日）起，中心將於上午9時至下午6時在上環文娛中心正門設立醫護站，為出現相關症狀的市民作評估。查詢熱線（2125 2373）則維持上午9時至晚上8時運作。
中心籲近期曾在青衣帶活動人士有病徵盡快求醫
此外，中心會向醫生、醫院、學校及院舍發信，提醒提高警覺，並透過基層醫療署通知中西區醫生安排疑似個案進行血液檢測，公共衞生化驗服務處將提供免費檢測。鑑於部分確診者曾在青衣自然徑行山時被蚊叮咬，中心呼籲近期曾在青衣北一帶活動人士，如出現病徵，應盡快求醫並致電查詢熱線。