增可付巴士車資 目標覆蓋99%生活繳費 WeChat Pay HK︰市民消費券多作日常消費

新一輪消費券首期將於4月派發，今年兩期合共5,000元。電子錢包WeChat Pay HK母公司騰訊金融科技副總裁洪丹毅指，不擔心今年消費券金額下降會影響活躍用戶人數，並預料市民普遍會將消費券續用於日常消費；料消費券有助提振消費信心，帶動經濟復甦。他亦透露，WeChat Pay HK今年將支持巴士車費支付，目標未來可覆蓋本港99%的生活繳費。

洪丹毅指出，截至今年2月，WeChat Pay HK註冊用戶超過500萬，覆蓋超過15萬間香港本地商戶。在2022年第二階段消費券派發起計3個月(2022年8月7日至11月7日)，WeChat Pay HK總交易金額較2021年消費券派發後同期增長67%。

他透露，2021年消費券推出時，市民消費模式主要是大額消費，特別是購買智能電話、電器、化妝品等，而2022年消費模式則比較「平穩」，把消費券用作日常生活使費的市民增多，並以小額消費「密密使」；與2021年第二階段比較，用作電訊繳費交易筆數增長240%，超市、便利店、速食等繳費也分別增長約130%。洪丹毅相信，用戶花光消費券後，仍然繼續使用WeChat Pay HK作支付工具。

