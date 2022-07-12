增罰則遏餵飼 環境生態局：非滅絕野豬

環境及生態局局長謝展寰昨日撰寫網誌表示，雖然野豬出沒或滋擾的報告數目逐步回落，但今年截止5月已經有25名被野豬傷害的受害者，情況仍然嚴重。政府提出修例，包括擴展野生動物禁餵區的範圍至覆蓋全香港、提高非法餵飼的刑罰及引入定額罰款，期望改善狀況。

謝展寰在網誌提到，截止今年5月已經有25人被野豬傷害，形容「一個傷者已經太多」，要正視野豬滋擾問題，則需要從兩個方向採取行動。

第一是要移除那些已經改變習性、經常在市區出現或覓食的野豬。他提到，自漁護署去年11月中開始定期在野豬滋擾黑點進行捕捉及人道處理行動，以及在接獲市民報告時採取特別行動後，野豬出沒或滋擾的報告數目由去年11月錄得200多宗後逐步回落，指漁護署未來將會採取更多行動。

第二是要有力制止餵飼行為。因此，政府提出修例，包括擴展野生動物禁餵區的範圍至覆蓋全香港、提高非法餵飼的刑罰(由現時最高罰款一萬元增加至10萬元及監禁一年)、引入定額罰款(建議金額為5,000元)，以增加阻嚇作用。

謝展寰強調，政府的目標不是滅絕野豬，而是透過移除已經改變習性的野豬，和制止餵飼行為，盡快回復香港野豬的天性，遠離市區和人類活動生活，這不論對市民還是野豬都是最好的方法。

另外，漁護署、食環署及環保署早前合作研究，設計了3款廢屑箱和垃圾桶，經實地測試證實能有效減少野生動物的滋擾。食環署已把約200個新設計的垃圾桶及廢屑箱擺放於約100個常受野生動物滋擾的地點，並正採購新一批垃圾桶和廢屑箱。