增設兩銀髮經濟新課程 VTC今學年高級文憑必修AI

AI的應用日漸廣泛，大專院校亦開始在課堂中加入相關元素。職業訓練局(VTC)自今年9月起，所有高級文憑課程必修單元包涵AI教學，不同課程亦會針對行業應用的AI工具，提供相關教學。此外，學校亦推出AI學習輔助平台，讓學生可以隨時透過AI助手提問，既可提高學生學習的自主性，亦助老師評估教學方向。VTC表示，目前已有逾300名老師正在使用平台，期望將來擴展至2,000名老師。

VTC數碼總監兼香港資訊科技學院院長許仁強表示，由今學年起，所有高級文憑課程的資訊科技必修單元，已加入AI相關內容，涵蓋提示詞設計、生成式AI應用和AI倫理與安全等，讓學生掌握AI的基本應用。針對不同學科，老師亦會為修讀該科目的學生提供特定的AI知識教學。他舉例，建築相關的學科，老師會與業界了解日常工作會用到的AI工具，再向學生教授相關知識。

許仁強表示，除學生外，校方亦要求教職員接受一系列AI相關課程，學習運用AI工具協助課程準備及日常授課，期望能減輕工作負擔。未來一年，近2,000名教職員將接受相關訓練。 設學習平台自主學習 此外，VTC近來亦推出「Virtual Tutor」24小時學習平台，平台支援多種語言，學生可隨時透過AI助手提問。許仁強表示，當學生提問時，會引述教學材料，避免直接提供答案。他續稱，有些學生課堂上未必會舉手發問，但卻會透過平台積極提問，設立平台既可令學生獨立思考，亦提升他們的學習動力。此外，老師亦能透過平台知悉學生所提出的問題，有助他們改善教學內容和評估學習成效。許仁強指，系統已在過去的暑假期間試行，老師和學生的反應均正面。而自9月正式推行以來，已有超過300名老師使用，期望來年有更多老師加入。

下學年推140課程 今起接受報名 課程方面，VTC下學年將推出140個課程，約100個為高級文憑課程，今日起接受報名。由於政府推行銀髮經濟，VTC高級助理執行幹事(教務)郭龍基表示，下學年將推出銀髮市場社會服務高級文憑，以及健康及社會護理高級文憑，合共兩個新課程，由具幼兒、長者及社會服務專業的老師授課，冀培育銀髮產業人才。此外，亦會新增基礎課程文憑(健康護理)、基礎課程文憑(智慧交通技術)，以及基礎課程文憑(電影及動畫設計)。