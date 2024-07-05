增護理學生實習經驗 與私院合作 浸大持續進修學院︰4年有機會到醫院實習

社會注意健康加上人口老化，對醫療及護理人才需求更大。香港浸會大會持續教育學院於2019年開設五年制的護理學學士(榮譽)學位課程，首屆70名學生今年畢業，並預計最快本月內取得註冊護士資格。香港浸會大學持續教育學院護理教育總監梁淑琴指，5年制課程，學生在二年級已有機會到私營醫院實習，加上4及5年級到公院實習，實際機會更多，因為學生畢業前已累積一定工作經驗，畢業時有一定優勢，透露首屆畢業生中有一成已獲浸會醫院聘用。

梁淑琴稱，學院與浸會醫院等私營醫院合作，學生於第二及第三年已有機會到私營醫院實習，至第四及五年則到公營醫院實習。即使在疫情期間，實習安排從未間斷。院校學生在學時已累積了豐富實習經驗，有利畢業後工作。她透露首屆畢業生中有一成已獲浸會醫院聘用。

護理服務需求甚殷，前途光明，護理學課程競爭激烈，該院校每年開設96個學位，平均16個學生爭一個學額。梁淑琴指課程較着重小班教學，希望學生得到更全面的教育，但未來會爭取開設更多學額。