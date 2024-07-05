增護理學生實習經驗 與私院合作 浸大持續進修學院︰4年有機會到醫院實習

社會注意健康加上人口老化，對醫療及護理人才需求更大。香港浸會大會持續教育學院於2019年開設五年制的護理學學士(榮譽)學位課程，首屆70名學生今年畢業，並預計最快本月內取得註冊護士資格。香港浸會大學持續教育學院護理教育總監梁淑琴指，5年制課程，學生在二年級已有機會到私營醫院實習，加上4及5年級到公院實習，實際機會更多，因為學生畢業前已累積一定工作經驗，畢業時有一定優勢，透露首屆畢業生中有一成已獲浸會醫院聘用。
梁淑琴稱，學院與浸會醫院等私營醫院合作，學生於第二及第三年已有機會到私營醫院實習，至第四及五年則到公營醫院實習。即使在疫情期間，實習安排從未間斷。院校學生在學時已累積了豐富實習經驗，有利畢業後工作。她透露首屆畢業生中有一成已獲浸會醫院聘用。
護理服務需求甚殷，前途光明，護理學課程競爭激烈，該院校每年開設96個學位，平均16個學生爭一個學額。梁淑琴指課程較着重小班教學，希望學生得到更全面的教育，但未來會爭取開設更多學額。
學院另一熱門科目幼兒教育學教育學士(榮譽)學位課程今年開設120個學位。浸大持續教育學院副院長(課程拓展)暨幼兒及基礎教育總監李南玉指，小朋友須透過老師學習溝通技巧，院校着重教導學生的表達能力及相處技巧。被問及出生率下降，會否影響畢業生就業情況，她回應稱，今年188名幼兒教育學的畢業生，就業率近九成，大部分從事幼兒教育行業，因退休、轉職及升學等因素，幼兒教育行業有一定就業空間。
另外，學院今年亦將開設兩年全日制「藝術科技高級文憑」的新課程，預計開設40個學額，目前已收到約200個申請。該學院院長暨國際學院署理總監鍾志杰稱，課程着重培訓學生設計思維，加入延展實境(XR)、虛擬現實(VR)、擴增實境(AR)等元素，可為藝術展覽、影視製作及廣告創作等加入沉浸式體驗。
鍾志杰又指，學院各個課程，今年總學額約2,700個，截至6月30日，已收到近萬份申請，總報讀人數較去年升21%。