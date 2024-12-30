增項目資訊透明度 加強溝通 市建局推新服務 提升招標成功率

市建局的九龍城啟德道/沙浦道發展計劃，在9月截標時只有一間發展商入標，投標價遠低於市場估值下限，局方最終要收回項目，多少影響項目原定的進程。市建局表示，為避免出現類似沙浦道項目的情形，於下月起推出全新的「項目發展促進服務」，並以旺角山東街項目做試點。在新項目招標前，以雙向方式包括增加項目資訊透明度及加強溝通著手，希望提升招標的成功率。

市建局總監韋志成在網誌表示，推出「項目發展促進服務」是因應發展商可能沒有足夠時間，對項目尤其是較複雜的技術細節作深入認識或了解，便須作出入標決定，影響標書獲批的成功機會；發展商亦未必有充足時間考慮籌組財團入標競投或調整組合；以及如發展商對招標條款有值得考慮的建議，但涉及額外審批情況，市建局基於公平原則，可能要重新招標，無可避免會影響項目原定的進程。