增項目資訊透明度 加強溝通 市建局推新服務 提升招標成功率

市建局的九龍城啟德道/沙浦道發展計劃，在9月截標時只有一間發展商入標，投標價遠低於市場估值下限，局方最終要收回項目，多少影響項目原定的進程。市建局表示，為避免出現類似沙浦道項目的情形，於下月起推出全新的「項目發展促進服務」，並以旺角山東街項目做試點。在新項目招標前，以雙向方式包括增加項目資訊透明度及加強溝通著手，希望提升招標的成功率。
市建局總監韋志成在網誌表示，推出「項目發展促進服務」是因應發展商可能沒有足夠時間，對項目尤其是較複雜的技術細節作深入認識或了解，便須作出入標決定，影響標書獲批的成功機會；發展商亦未必有充足時間考慮籌組財團入標競投或調整組合；以及如發展商對招標條款有值得考慮的建議，但涉及額外審批情況，市建局基於公平原則，可能要重新招標，無可避免會影響項目原定的進程。
韋志成指，若市建局能及早知悉及了解發展商的想法，可在招標前就條款作合理、合適的調整及優化，平均風險承擔，以進一步提升發展商參與競投項目的興趣；亦可減少在招標時，需要修訂招標條款或重新招標的機會。
市建局九龍城啟德道/沙浦道發展計劃收回項目至今已超過兩個月，韋志成稱，香港樓市看似穩定下來，但面對經濟不穩和物業市場的新盤庫存量仍處高水平，發展商的投標意欲未回復積極。若市況持續不明朗，市建局未來推出招標的項目，有可能出現類似沙浦道項目的情況，不利市區更新的進程。
一旦進入招標程序便停止
「促進服務」旨在於展開招標程序前，提升項目資訊的透明度，一旦進入招標程序便會停止，完全獨立於既定的招標程序。韋志成表示，計劃於今個財政年度推出旺角山東街/地士道街發展計劃作試點，發展商明年1至2月，透過專屬平台下載項目資訊，包括發展參數、地契條款、規劃及設計要求等。這次經驗將為日後更大型項目作參考，尤其是牽涉較多公共設施及空間的大型項目。