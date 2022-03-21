增1.4萬確診 錄4連跌 加快推疫苗通行 5.31須打三針

本港昨增14,149宗新冠肺炎確診，是上月26日以來新低，也是連續第四日呈下跌趨勢。當局相信疫情已過高峰，但呼籲市民仍要保持警惕，若社交活動頻繁有機會令數字反彈。另外，政府昨宣布收緊「疫苗通行證」安排，打第三針入處所的要求由6月30日提早至5月31日，要求12歲或以上非康復者打齊3針等；康復者有不同打針要求，當局料可於5月將為此推「康復紀錄二維碼」並加到針卡二維碼中，以便處所負責人查核。當局又指，相信很多人未必知道自己曾染疫，「未打齊針打返無咩問題」，即若快測呈陽性無申報、沒有醫生簽發醫學豁免證明書的市民，應照打針。

衛生防護中心昨錄得5,876宗核酸檢測和8,273宗快速測試呈報陽性個案，第五波疫情累計錄得103.5萬宗個案。確診數字在每日約3萬宗前後徘徊8日後，上周四(17日)起開始回落至昨日。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，數字下降可能是疫情已過高峰，但強調並非一、兩日就知疫情將會下降或反彈。她續指，若市民增加外出、放鬆社交距離和個人衛生，確診數字就有機會反彈。 醫管局公布多246名公立醫院病人不治，包括205人前日離世，當中4名44至58歲死者均有長期病患，以及41宗滯後公布個案。昨首次有社區治療設施醫療站，改由私營醫療機構管理，醫管局總行政經理劉家獻稱，有關機構將派駐醫生和護士到青衣社區隔離設施，負責醫管局原有服務，該局員工將改派其他工作崗位。他又說，日後將繼續與私營機構及私家醫院商討，邀請協助提供醫療服務。

第二和第三針之間寬限期減至半年 在確診數字回落之時，政府宣布提前實施「疫苗通行證」第三階段(見表)。當局指，考慮到自年初以來市民積極打針，政府有足夠新冠疫苗和接種能力，為全港合資格市民在限期前接種全數3針，決定提前5月31日起實施第三階段。屆時12歲或以上非康復者第二針和第三針之間寬限期，也由9個月縮短至半年，即11月30日或之前已打兩針者，到時要打齊三針才滿足通行證要求，可「持證」進入商場、超市、食肆及髮型屋等地方。 康復者方面，已打兩針者毋須打第三針，中招前未打過針者則須康復後6個月內打第一或二針。當局預計5月推出康復紀錄二維碼並加入疫苗接種紀錄中，以便他們將來進入處所時供負責人查核。在有關康復安排推出前，康復者可向處所負責人出示相關康復或感染證明，例如出院文件、隔離令、政府或醫管局發出的康復紀錄、政府或衛生署認可計劃承認認可私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊/電子/紙本紀錄、衛生署快速測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊/電子紀錄，惟單憑快速抗原測試陽性結果的相片並不能作為有效的康復紀錄。當局又提到，個別康復者如有獲醫生簽發醫學豁免證明書，在有效期內豁免「通行證」打針要求，當局將發出指引，訂明醫生向康復者簽發醫學豁免證明書前需參考相關證明文件。