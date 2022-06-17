增1179確診 連續兩日過千 生活復常 料維持4位數

本港疫情走勢持續回升，昨增1,179宗新冠肺炎確診，包括94宗輸入個案，總數連續兩日破千。旺角迦南幼稚園(富榮花園)再有一班爆疫，累計3班各有一成學生確診，其他班別也有零星個案，當局指班與班之間未見有大型傳播。衛生防護中心更新確診者問卷題目，詢問患者在家中能否有專用洗手間，中心並會評估患者提交的地址是否符合要求。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，隨市民踏入復常生活，當社區仍有個案和傳播鏈，有個案屬預期之內，預料確診數會維持4位數一段時間，惟強調整體個案較第五波高峰時仍屬較低水平，當局會密切注視情況，不希望看見疫情「爆炸性上升」。

新增個案方面，衛生防護中心接獲103間學校呈報113宗陽性個案，迦南幼稚園(富榮花園)K1NA班有3名學生確診，佔全班29人約10%，班別要停課7日，該校日前已有兩班因各有約10%學生染疫而要停課。當局指，這3班學生未有共用設施，但一名確診老師教過這3班，校內另有部分班別有1名學生確診，暫未見校內有大型爆發、班別之間有集體活動。香港培正中學田徑隊昨無新個案，但多一名確診隊員屬懷疑Omicron BA.2.12.1。

當局昨還錄得17宗懷疑BA.2.12.1個案，包括7宗源頭未明和8宗關連個案，南灣隧道一名職員家人亦確診。觀塘基督教家庭服務中心尚真家舍兩名檢疫院友確診，一名負責運送院友往隔離的員工亦確診。歐家榮形容，院舍爆疫風險漸增，已通知社會福利署呼籲有病徵但快速測試陰性的員工，應做一次核酸檢測。

政府日前起嚴格執行隔離政策，要求需與家人共用睡房或洗手間的確診者，入住隔離設施。中心即日起更新確診者網上問卷，剔走「能否每次用後消毒」一項條件，改為只問能否有確診者專用洗手間。歐家榮稱，當局會特別留意患者申報的地址，如評估只有一個洗手間就會進一步了解，承辦商上門收集快測患者覆檢樣本時也會留意環境。他強調，如有虛報資料會採取執法行動和跟進。