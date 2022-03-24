增12240確診錄7連跌 再多205人離世

本港疫情持續，昨增12,240宗新冠肺炎確診，是連續第七日呈下跌趨勢，亦是自上月26日以來新低，但數字仍未跌穿一萬。新增個案包括4,250宗核酸檢測和7,990宗快速測試呈報陽性個案，第五波疫情累計逾107.55萬宗個案。衛生防護中心總監徐樂堅表示，確診數字仍處於高水平，但已較月初的高峰「下降咗一段距離」，故首階段放寬的社交距離措施，均屬於要戴口罩的處所。他強調，儘管數字有下降趨勢仍不能掉以輕心，其他地方經驗即使在「高位平台期都有震盪性下降」，波幅仍會存在。

當局再公布多205宗死亡個案，年齡介乎29至106歲。前日離世患者當中有4人較年輕，包括一名29歲男子，他本身有甲狀腺失調，1月底入院後持續發燒和病情反覆，至本月初測試呈陽性，延至前日情況急劇惡化。醫管局總行政經理李立業認為，死者死因存疑，已轉介死因庭跟進；其餘3名30至59歲死者則本身有長期病患或癌症，他料死因與新冠病毒有關。

此外，政府前日發出的強制檢測公告有10幢住宅大廈上榜，這些大廈過去7日均每幢錄得逾50宗確診。徐樂堅稱，選擇強檢大廈時會平衡檢測能力和市民接受程度，並強調豁免新近康復者是避免他們排隊採樣時感染他人，以及在靈敏度高的核酸檢測中出現「復陽」情況。