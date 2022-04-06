增3254確診 中止11連跌 市民疫下郊遊掃墓 防護中心：社區大量傳播鏈

本港昨迎來第三年受限聚令規管的清明節，部分市民仍按傳統外出掃墓，亦有市民趁天朗氣清到郊野和海邊「鬆一鬆」。衛生防護中心則再次呼籲，指現時個案數目顯示社區仍有大量傳播鏈，冀大家不要以為疫情已受控緩和，並再三促請市民在下周的復活節長假期，繼續緊守社交距離措施和避免去人多地方等。至於本港新冠肺炎確診數中止11日連跌，昨增3,254宗個案，較前一日稍多約百宗，多87名患者離世。
確診數字最近兩、三星期雖持續向下，政府上星期起連日呼籲，市民應避免在剛過去的周末和清明節正日拜祭先人，而「限聚令」實施3年以來，昨更是首個收緊至兩人的清明節。多區墳場昨雖仍見不少孝子賢孫，但人數明顯較往年清明正日少。在鑽石山火葬場和墳場，臨近中午時分陸續有市民帶同祭品和鮮花等到場，由於九巴昨未有開辦特別線3S，現場較多人轉搭專綫小巴離開。每年正日前後均會封路的將軍澳華人永遠墳場，昨人流亦較往年少，有新冠肺炎康復者步行上斜時，因需要佩戴口罩，承認較以往吃力。雖然同住家人可獲豁免「兩人限聚令」，但有掃墓市民昨也寧願盡量與家人分開行上山。
至於柴灣歌連臣角一帶墳場，相關道路今年繼續實施管制，只准4條專綫小巴線及公共小巴等，進入連城道及歌連臣角道。由於今年新巴未有提供388線服務，的士又不能上山，港鐵柴灣站外自上午約10時起已有數百人等小巴上山。有帶著「大包細包」的掃墓人士指，以往一直是搭巴士上山，批評今年只能輪候載客量較少的小巴，令行程變得不便。
公園、海旁 遊人處處
運輸署表示，在配合防疫、社交距離措施和避免掃墓人潮過於集中往掃墓下，同意今年清明節期間不提供前往歌連臣角墳場的特別巴士服務。署方和相關部門及交通營辦商在過去兩周，亦未見大量人潮往歌連臣角掃墓。新巴其後申請於昨日提供往返筲箕灣及歌連臣角的389線，署方和各公共交通營辦商昨亦保持聯絡，並已按乘客需求要求專綫小巴和巴士公司盡量加密班次，以疏導候車乘客。
除登山掃墓外，多個郊野公園、海旁和市區公園等，也有不少市民外出玩樂「鬆一鬆、放放風」。其中在金山郊野公園不乏一家大小，昨日陽光普照，氣溫回升，但大部分人仍有遵照收緊後的口罩令。中山紀念公園、添馬公園、西九龍海濱長廊和欣澳灣海濱長廊等，昨亦有很多人專誠往露營和野餐。在西貢等熱門旅遊景點，昨日也人頭湧湧，有海鮮酒家未到中午已幾近坐滿客人。
歐家榮再呼籲全民做快速檢測
疫情方面，本港確診數昨中止11日連跌並輕微回升，新增3,254宗確診。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，難單看一日的數字就判斷疫情是否反彈，但過去數日疫情大致穩定。不過，他提到目前疫情仍處於高水平，社區仍有大量傳播鏈，呼籲市民勿以為現時的疫情已經緩和和受控，相反這個關鍵時間要繼續保持警惕。
下星期就是復活節長假期，歐家榮希望市民要繼續緊守社交距離措施、避免往人多地方和跨家庭聚會，也應減少各種社交接觸。他並呼籲，市民應參與本周五開始、一連3日的全民自願快速檢測，指有關呈報平台有能力應付大量市民呈報個案。
續有航班「熔斷」停飛
此外，本港昨錄得16宗輸入個案，在14宗抵港時驗出的個案中，有8人來自月初解禁的9個國家，包括5宗英國、1宗法國、1宗澳洲和1宗加拿大，其餘6人分別來自泰國、土耳其、荷蘭和卡塔爾。歐家榮認為，放寬9個國家港人返港後，來自該等國家的確診數字有上升趨勢屬預期之內。
由於卡塔爾航空由卡塔爾多哈和國泰航空從英國曼徹斯特出發來港的航班，各自有3名或以上乘客抵港後確診，有關航班觸發「熔斷機制」，今起至下周二(12日)禁飛來港。衛生署晚上再公布，新加坡航空由新加坡和馬來西亞航空從馬來西亞吉隆坡出發的航班，因各有一名乘客抵港確診和有乘客未符法例599H章下指明條件，昨起禁飛來港至下周一(11日)。