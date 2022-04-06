增3254確診 中止11連跌 市民疫下郊遊掃墓 防護中心：社區大量傳播鏈

本港昨迎來第三年受限聚令規管的清明節，部分市民仍按傳統外出掃墓，亦有市民趁天朗氣清到郊野和海邊「鬆一鬆」。衛生防護中心則再次呼籲，指現時個案數目顯示社區仍有大量傳播鏈，冀大家不要以為疫情已受控緩和，並再三促請市民在下周的復活節長假期，繼續緊守社交距離措施和避免去人多地方等。至於本港新冠肺炎確診數中止11日連跌，昨增3,254宗個案，較前一日稍多約百宗，多87名患者離世。 確診數字最近兩、三星期雖持續向下，政府上星期起連日呼籲，市民應避免在剛過去的周末和清明節正日拜祭先人，而「限聚令」實施3年以來，昨更是首個收緊至兩人的清明節。多區墳場昨雖仍見不少孝子賢孫，但人數明顯較往年清明正日少。在鑽石山火葬場和墳場，臨近中午時分陸續有市民帶同祭品和鮮花等到場，由於九巴昨未有開辦特別線3S，現場較多人轉搭專綫小巴離開。每年正日前後均會封路的將軍澳華人永遠墳場，昨人流亦較往年少，有新冠肺炎康復者步行上斜時，因需要佩戴口罩，承認較以往吃力。雖然同住家人可獲豁免「兩人限聚令」，但有掃墓市民昨也寧願盡量與家人分開行上山。 至於柴灣歌連臣角一帶墳場，相關道路今年繼續實施管制，只准4條專綫小巴線及公共小巴等，進入連城道及歌連臣角道。由於今年新巴未有提供388線服務，的士又不能上山，港鐵柴灣站外自上午約10時起已有數百人等小巴上山。有帶著「大包細包」的掃墓人士指，以往一直是搭巴士上山，批評今年只能輪候載客量較少的小巴，令行程變得不便。

公園、海旁 遊人處處 運輸署表示，在配合防疫、社交距離措施和避免掃墓人潮過於集中往掃墓下，同意今年清明節期間不提供前往歌連臣角墳場的特別巴士服務。署方和相關部門及交通營辦商在過去兩周，亦未見大量人潮往歌連臣角掃墓。新巴其後申請於昨日提供往返筲箕灣及歌連臣角的389線，署方和各公共交通營辦商昨亦保持聯絡，並已按乘客需求要求專綫小巴和巴士公司盡量加密班次，以疏導候車乘客。 除登山掃墓外，多個郊野公園、海旁和市區公園等，也有不少市民外出玩樂「鬆一鬆、放放風」。其中在金山郊野公園不乏一家大小，昨日陽光普照，氣溫回升，但大部分人仍有遵照收緊後的口罩令。中山紀念公園、添馬公園、西九龍海濱長廊和欣澳灣海濱長廊等，昨亦有很多人專誠往露營和野餐。在西貢等熱門旅遊景點，昨日也人頭湧湧，有海鮮酒家未到中午已幾近坐滿客人。