增3897確診 兩個多月來首次低於4千宗

自前年1月開始的新冠肺炎「430疫情記者會」，終在前日暫告一段落。衛生防護中心表示，因應本地疫情漸趨穩定，故調整現階段的風險傳達策略，昨起透過新聞稿公布每日個案數字。本港昨增3,897宗確診，包括117宗輸入個案，是自今年7月21日以來首次單日錄得少於4,000宗。醫管局公布多10名年齡介乎61至92歲患者離世，第五波疫情累計9,903宗死亡個案。

本港去年12月31日錄得首宗社區Omicron個案，港府把當日起界定為「第五波疫情」，「430疫情記者會」在其後的1月5日開始每日舉行，直至前日共連續232日(除7月2日因颱風停開)，衛生防護中心分別派出傳染病處主任張竹君或傳染病處首席醫生歐家榮作發言人。張竹君在前日記者會上，多番表示自己不方便在此交代個人感受，僅祝願市民身體健康、生活愉快，並希望是「最後一次」。

「430疫情記者會」自前年1月下旬開始舉行，每日匯報本地和輸入個案情況，同年6月起如當日沒有新增源頭未明的本地確診個案，或前一日已公布有關源頭未明的初步確診，便不會開「430」。起初衛生防護中心代表一直為張竹君，至前年12月5日突在開場前約20分鐘，改由在「430」首次亮相的歐家榮負責，其後兩年他們便輪流主持。除張竹君及歐家榮外，時任衛生防護中心高級醫生王智康亦曾「客串」一日。