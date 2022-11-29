增7793宗確診 多26人死 盧寵茂：未見內地客帶來防疫風險

醫管局指，來自安老院舍的確診病人入院持續上升，當局會關注及密切留意情況，並與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。

有9間院舍共錄得9宗院友確診，累計20名院友需要檢疫；8間學校共13班獲衛生防護中心建議暫停面授課一周，其中滙基書院(東九龍)涉及4班，明我幼稚園及香港聖公會聖西門西貢幼兒學校各佔2班。

本港昨新增7,793宗新型肺炎確診個案，包括7,188宗本地感染個案和605宗輸入個案。再多26名患者離世，第五波疫情累計10,505宗死亡個案。15男11女死者年齡介乎64至97歲，當中6人來自院舍。醫管局則公布，共有61名危殆及67名嚴重病人留院，當中16名危殆病人正接受深切治療。

醫務衞生局長盧寵茂昨表示，新冠疫情最近有升溫跡象，強調要續精準抗疫，加上冬季來臨，冀走穩打穩陣的每一步路。至於內地疫情升溫，但來港人士入境卻毋須隔離，盧寵茂稱非常關注內地疫情，但認為內地的疫情防控相當嚴謹，至今看不到內地來港旅客有明顯個案出現。

另外，合資格人士周四(1日)起可接種復必泰二價疫苗，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，政府毋須再施加讓高風險人士優先打針的限制，否則會影響市民接種意欲。他同時呼籲市民，特別是即將外遊的人士提早接種二價疫苗，指加強劑較基礎劑更快產生抗體，接種一周後抗體就會開始大幅上升。