增8848宗確診 醫管局：早服新冠藥減重症可達八成

本港昨增8,848宗新冠肺炎確診，包括237宗輸入個案，醫管局公布多13宗離世個案，年齡介乎54至97歲的死者均有長期病患。一名未有接種新冠疫苗的93歲男病人，上周一(22日)在家快速測試呈陽性和有咳嗽後，求醫並獲處方新冠口服藥，病毒量其後雖有減少，惟一周後、前日在家昏迷，送院搶救不治。

另一名83歲男死者，本身與家人同住、未有打針，本月7日快測陽性後未有求診和服藥，直至上周五(26日)呼吸困難、神志不清等，送院核酸檢測呈陽性、病毒CT值30.1，住院3日後離世。醫管局總行政經理劉家獻重申，當局會主動致電60歲以上患者，了解其情況和協助預約指定診所、遙距診症服務，但明白部分人因來電號碼陌生而拒接，亦有部分病人因病徵輕微或有中藥可服用而拒絕有關服務。他強調，醫管局會尊重病人決定，但及早服食新冠口服藥可減最多八成變重症、入院甚至死亡風險，又呼籲病人取藥後要完成5日、每日兩次的療程。

深圳近日首次發現變異病毒株Omicron BA.5進化分支BF.15，對於有指病毒不排除從香港輸入，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，BF.15是BA.5.2.1的分支，有關個案均歸納為懷疑BA.5個案，暫無獨立統計數字。她續稱，本港已實施多項防輸出措施，至今成功阻截385宗陽性或不確定個案入境內地，內地僅揪出1宗香港輸出個案。

日前17個月大危殆的染疫男嬰，昨仍入住兒童深切治療部、要插喉和用呼吸機協助。設有200張病床的新冠治療中心(亞博館)，現已收治190名病人，劉家獻指用量即將飽和，為更容易調配人手，下一步會在各聯網醫院加床收症。

另外，有份出席疫情記者會的衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，據報近日已確診，張竹君昨不評論報道，亦未有回應傳染病處是否有同事染疫。政務司副司長政務助理區頴恩昨對核酸檢測呈陽性，她昨仍有上班，其上司、政務司副司長卓永興上周五快測呈陽性。房屋局長何永賢一位同住家人初步確診，何正按衛生防護中心指引作家居檢疫。