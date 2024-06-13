墮低風險高回報投資騙案 七旬婦失2800萬

騙徒以「低風險、高回報」投資作招徠，市民一不小心墮陷阱，或失去畢生積蓄。警方一連16日的行動，拘捕175人，大部分為傀儡戶口持有人；涉及141宗詐騙案及洗黑錢案，涉665名受害人，當中不乏律師、醫生及投資分析師等高學歷專業人士，涉款約7.8億元。單一最大金額的案件，是一名七旬婦墮投資騙案失2,800萬元。警方籲市民提高警覺。 被捕108男67女，年齡介乎17至75歲，報稱任職廚師、裝修工人、運輸工人及家庭傭工等；除5名為傀儡戶口買手，其餘為戶口持有人，涉及串謀詐騙、以欺騙手段取得財產、洗黑錢及煽惑他人犯洗黑錢等罪。被捕人涉與141宗騙案有關，包括網購、投資、網絡釣魚、電話騙案及求職騙案等。

665名受害人(15至89歲)中，不乏高學歷和高收入人士，如醫生、律師、藥劑師、投資分析師及大學研究員等，損失由900至2,800萬元不等，合共7.8億元。損失最大的是一名73歲婦人，騙徒以「低風險，高回報」作招徠，聲稱在虛假網站投資股票可獲巨額盈利；婦人多次在假網站買股票，最終將2,800萬元轉帳到騙徒戶口，損失畢生積蓄。 港島總區科技及財富罪案組高級督察朱婉湉稱，詐騙集團買手在不同網上平台賣廣告，明目張膽招募傀儡戶口，甚至會親身陪同市民開戶。集團取得戶口後，用作清洗數百至逾千萬元的騙款，行動中，發現有人為數千元報酬出售銀行戶口，當中一名41歲廚師涉在短時間賣出14個戶口，是今次行動中最多。警方將加強打擊。

朱婉湉指，根據香港法例《有組織及嚴重罪行條例第25A條》，法庭可就洗黑錢案件的普遍性，以及對社會造成的損害程度加重刑罰。警方與律政司在2023至2024年，就7宗涉及傀儡戶口洗黑錢案件，向法庭申請加重刑罰，最終涉案傀儡戶口持有人的刑期增加4至12個月，判刑最重的須監禁6年3個月。警方重申，市民不論租出、借出或賣出戶口以用作洗清犯罪得益亦干犯「洗黑錢」罪。 港島總區防止罪案辦公室署理總督察戴盈慧指，投資騙案為騙徒慣常使用的行騙手法，他們經常以漁翁撒網方式，廣發WhatsApp訊息，聲稱有高回報、低風險的投資計劃或股票內幕貼士；騙徒甚至冒充股評人、藝人、玄學家等，籲市民應選擇正規及持牌的投資機構。