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2024-02-09 04:31:48
日報

墮假公安騙案 61歲科研婦失3100萬

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長沙灣警署 深水埗警區

深水埗警區去年接2,423宗詐騙案，按年升三成。

小心騙子！小心騙子！小心騙子！重要的事情要講三次，但騙子仍不斷成功呃錢。深水埗警區刑事部打擊詐騙案及洗黑錢案，拘捕103人，大部分為傀儡戶口持有人，涉嫌與74宗詐騙案及洗黑錢案有關；375名受害人總損失金額近1.8億元，單一最大宗一名61歲從事科研女子，遇假公安電話失款3,100萬元。警方呼籲市民切勿租、借或賣銀行戶口，免墮法網。

被捕79男24女，年齡介乎15至75歲，報稱從事清潔工人、廚師、美容師和侍應等，涉嫌干犯以欺騙手段取得財產罪及洗黑錢罪，大部分為傀儡戶口持有人，協助詐騙集團收取並處理贓款。初步調查發現，他們涉74宗詐騙案及洗黑錢案，包括投資、網上求職、網上情緣、網上購物、電話騙案及街頭騙案，涉案金額近1.8億元。375名受害人損失金額介乎1,500元至3,100萬元不等。警方在行動中攔截騙款130萬元。

單一最大損失的是一名61歲女子，她居住海外、從事科研工作，早前收到假冒公安電話，之後按指示將3,100萬元轉帳至傀儡戶口。涉及多最受害人的一宗騙案有81名受害人，年齡介乎23至51歲，在網上平台購買酒店套票而被騙，騙款金額超過15萬元。

深水埗警區科技及財富罪案組主管黃斯淇講述案情指，深水埗警區去年接獲2,423宗詐騙案，比2022年接獲1,873宗升三成，佔總體案件約40%。深水埗警區於1月22日至2月6日展開一連17日，針對詐騙案及洗黑錢拘捕行動。
深水埗警區於去年下半年至今就142名涉及洗黑錢及串謀洗黑錢罪的被捕人徵詢律政司意見後，起訴68人，其中4名為傀儡戶口持有人因洗黑錢及串謀洗黑錢判囚8至16個月。

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防騙渡輪平安號

「防騙渡輪平安號」昨啟航禮。(蘇文傑攝)

為加強市民防騙意識，水警總區、警務處公共關係部聯同反詐騙協調中心，於昨日舉行「防騙渡輪平安號」啟航禮。「平安號」船身已粉飾了防騙吉祥物「提子」、「反詐仔仔」及「平安家族」，提醒市民慎防詐騙。渡輪日間往返觀塘與北角，晚上則提供維港遊服務，計劃為期一年，警方期望能更有效宣揚防騙訊息。

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