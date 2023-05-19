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2023-05-19 04:31:57
日報

墮假冒電訊商釣魚短訊陷阱 會計師信用卡被盜70萬元

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詐騙 網上詐騙

陳女士接受視像訪問，表示受騙後不敢再用信用卡。(林俊源攝)

網上詐騙手法層出不窮，去年底開始，詐騙集團以釣魚短訊假冒多家電訊服務供應商及連鎖零售商店，以會員獎賞計劃行騙。警方今年首季已錄得約1,400宗釣魚詐騙，損失金額逾2,600萬元，逾七成涉假冒電訊公司。當中有會計師墮電訊商SMS騙案，獲告知積分即將到期可換領獎賞，交出信用卡資料後被盜用70多萬港元。昨日一名79歲男子疑按入電郵內的超連結，輪入資料後失款22萬元。

網罪科署理高級警司陳純青表示，騙徒會隨市民的生活習慣改變犯案模式，去年12月起就有大量涉及積分獎賞釣魚詐騙，涉及HKT The Club、中國移動MyLink、數碼通和yuu等。其中一名受害者陳女士(化名)現身說法，指2月中收到假冒電訊商短信指積分即將過期，登入並輸入信用卡資料後，便能以1元換購藍牙耳機，「覺得好便宜，好衝動就撳咗入去」。其後得悉信用卡被盜用了2.4萬港元。陳女士稱至今仍有餘悸，不敢再用信用卡，又指以後再收到短訊會小心求證，「見到咁平都應該覺得可疑，唔應該輸入自己銀行資料。」

至於今年首季最大一宗釣魚短訊損失案件，為一名會計師，今年1月同樣接到假冒電訊商短信，獲告知積分即將到期，以為能用積分換領耳筒，交出信用卡資料後被盜用70多萬港元。釣魚網站方面，一名大學生於Twitter進入聲稱可免費賺取虛擬貨幣的網頁及安裝瀏覽器插件(Web browser extension)後，其電子錢包內約250萬港元的虛幣即被轉走。

根據警方數字，今年首季共接獲1,408宗釣魚詐騙，損失金額為2,610萬元。當中73.5%是假冒電訊公司，12.5%假冒零售集團獎賞計劃，另有4%是假冒郵遞服務。警方已拘捕34人，偵破246宗案件，並與電訊商合作封鎖近3,000個詐騙網站。警方呼籲，市民切勿點擊可疑短訊或電郵內的超連結、切勿登入未經查證的網站，如有懷疑可使用「防騙視伏器」查證，或致電18222求助。通訊辦亦表示，正研究「SMS短信發送人名稱」的登記制度，協助市民識別發送人的真偽，目標在今年底於銀行業開始執行。

79歲翁收假銀行電郵被轉走22萬

另外，警方昨接獲一名79歲姓李本地男子報案，指同日收到懷疑偽冒銀行發放的假電郵，並點進疑欺詐網站的超連結及輸入個人資料後。其後獲銀行通知，戶口內約22萬元被轉至另一不知名銀行戶口，懷疑受騙報案。案件列以欺騙手段取得財產，交西區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

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