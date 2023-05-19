墮假冒電訊商釣魚短訊陷阱 會計師信用卡被盜70萬元

網上詐騙手法層出不窮，去年底開始，詐騙集團以釣魚短訊假冒多家電訊服務供應商及連鎖零售商店，以會員獎賞計劃行騙。警方今年首季已錄得約1,400宗釣魚詐騙，損失金額逾2,600萬元，逾七成涉假冒電訊公司。當中有會計師墮電訊商SMS騙案，獲告知積分即將到期可換領獎賞，交出信用卡資料後被盜用70多萬港元。昨日一名79歲男子疑按入電郵內的超連結，輪入資料後失款22萬元。

網罪科署理高級警司陳純青表示，騙徒會隨市民的生活習慣改變犯案模式，去年12月起就有大量涉及積分獎賞釣魚詐騙，涉及HKT The Club、中國移動MyLink、數碼通和yuu等。其中一名受害者陳女士(化名)現身說法，指2月中收到假冒電訊商短信指積分即將過期，登入並輸入信用卡資料後，便能以1元換購藍牙耳機，「覺得好便宜，好衝動就撳咗入去」。其後得悉信用卡被盜用了2.4萬港元。陳女士稱至今仍有餘悸，不敢再用信用卡，又指以後再收到短訊會小心求證，「見到咁平都應該覺得可疑，唔應該輸入自己銀行資料。」