墮陳奕迅演唱會飛網騙 24歲女失款23萬

歌星陳奕迅12月在香港舉行跨年演唱會，是相隔9年再在紅磡開騷，歌迷引頸以待，上周預售門票即日售罄。一票難求下，一名女子在微博發現有人放飛，竟以21萬元(人民幣，約23萬港元)大手購入多張演唱會飛，惟轉帳後賣家失聯。

警方上周四接獲一名24歲內地女大學生報案，指她在微博看到有人聲稱出售歌手陳奕迅演唱會門票的訊息，於是向有關訊息的聯絡人訂購門票，並將21萬元人民幣(約23萬港元)轉帳到對方所提供的8個內地戶口，但過數後，對方即失去聯絡。女事主感覺受騙，報警求助。警方經初步調查，將案列作「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

警籲官方渠道購票

警方指，社交平台經常出現演唱會門票的「有伏」貼文，包括黃牛飛、假飛、無飛等等。即使當面交收，也難確認門票真偽，提醒市民最穩妥的方法是透過官方渠道購買門票。

警方網絡安全及科技罪案調查科列出近期高危貨品排行榜，首五位包括酒店/露營車套票、演唱會/主題公園門票、電器、海鮮和玩具模型。

陳奕迅於12月在紅館舉行18場跨年《Fear and dreams演唱會》，公售約58,000張演唱會門票，上周四開售即日售罄；主辦方周一宣布1月將加開4場，約14,000張於今日(13日)早上10時開售。