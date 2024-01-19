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2024-01-19 15:00:00
日報

壁屋在囚人士疑被襲　據報肛門流血　警拘6男暫控5人(更新)

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警方表示經調查後，周三以涉嫌「傷人」拘捕6名年齡介乎19至54歲男子。

警方表示經調查後，周三以涉嫌「傷人」拘捕6名年齡介乎19至54歲男子。(資料圖片)

【1月19日更新】新增警方表示拘捕6人

壁屋18歲在囚人士懷疑被襲擊案件，據報他肛門受傷流血。警方今日(19日)表示在周三(17日)接獲相關部門轉介一宗襲擊案件，經調查後，同日以涉嫌「傷人」拘捕6名年齡介乎19至54歲男子。

餘下1人獲准保釋候查

警方已暫控5名被捕男子合共一項傷人罪，案件今日下午在觀塘裁判法院提堂。餘下一名被捕人已獲准保釋候查，須於一月下旬向警方報到。

壁屋在囚人士疑被襲擊 涉事懲教停職 警方跟進

【1月17日更新】壁屋懲教所一名囚犯疑被一名二級懲教助理襲擊，懲教署接家屬投訴後報警並將涉案人員停職，警方表示周日(14日)接獲相關部門轉介，現正跟進案件。據報，受襲的在囚人士肛門受傷流血，將軍澳警區正調查事件，了解是否有更多人涉案；另有報道指，受襲囚犯只有14歲。

懲教署回覆表示，周日接獲壁屋懲教所一名還柙在囚人士家屬投訴，指稱該名在囚人士曾被一名二級懲教助理襲擊，要求署方代為報警。署方於同日按既定機制將個案轉交警方跟進調查，並將該名人員停職。懲教署強調，十分重視懲教人員的行為及操守，對紀律有嚴格要求。任何人員若干犯違法違紀行為，署方定必依法處理，絕不姑息。警方證實已於周日接獲相關部門轉介，現正跟進案件。

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