壁屋在囚人士疑被襲　據報肛門流血　警拘6男暫控5人(更新)

警方表示經調查後，周三以涉嫌「傷人」拘捕6名年齡介乎19至54歲男子。(資料圖片)

【1月19日更新】新增警方表示拘捕6人

壁屋18歲在囚人士懷疑被襲擊案件，據報他肛門受傷流血。警方今日(19日)表示在周三(17日)接獲相關部門轉介一宗襲擊案件，經調查後，同日以涉嫌「傷人」拘捕6名年齡介乎19至54歲男子。

餘下1人獲准保釋候查

警方已暫控5名被捕男子合共一項傷人罪，案件今日下午在觀塘裁判法院提堂。餘下一名被捕人已獲准保釋候查，須於一月下旬向警方報到。