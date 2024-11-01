壁屋懲教助理放工遭斬傷 消息：3刀手被囚禁時曾與事主爭執 (更新)

西貢壁屋監獄附近發生斬人案。今日（1日）下午近1時，警方接報一名男子在壁屋監獄對開小巴站被3名男子用刀襲擊，逞兇後即登上接應私家車輛逃去；一名剛從監獄工作完畢的法援署職員目擊事件，報案求助，傷者清醒由救護車送往聯合醫院，治理後送到病房留醫，懲教署助理署長（人力資源）何國文傍晚到醫院探望同袍傷勢。
情況穩定 懲教署譴責兇徒目無法紀
懲教署回覆《am730》查詢時表示，今日下午一名駐守壁屋監獄的一級懲教助理於下班後遭數名兇徒持刀襲擊，受襲人員送院救治，現情況穩定。署方對此深表關注，強烈譴責兇徒目無法紀行為，職員關係及福利組人員現正向受襲人員及其家屬提供適切協助，事件已交由警方調查。
消息指警方追緝3名持刀兇徒，他們是中國籍男子，約1.75米高，中等身材，犯案時帶鴨嘴帽，以深色布蒙面，初步調查發現3男曾被壁屋囚禁，期間懷疑曾跟事主有爭執。
現場消息稱傷者是一名50歲李姓懲教署男職員，當時放工離開壁屋監獄，步行往清水灣道一個小巴站等車時遇襲，左邊眼眉有1吋刀傷、右手手肘有2處1吋刀傷、左邊頭部有4吋刀傷以及頭頂有6吋刀傷，現場遺有血迹。
有組織罪案及三合會調查科人員及懲教員在場調查，警方初步將案列作「傷人」並追緝涉案人士及調查事主遇襲原因，期間展開捷進行動，在附近主要道路截查可疑車輛。