壁屋懲教助理放工遭斬傷 消息：3刀手被囚禁時曾與事主爭執 (更新)

一名男子在壁屋監獄對開小巴站被3名男子用刀襲擊，逞兇後即登上接應私家車輛逃去，現場消息稱傷者是懲教署職員。

西貢壁屋監獄附近發生斬人案。今日（1日）下午近1時，警方接報一名男子在壁屋監獄對開小巴站被3名男子用刀襲擊，逞兇後即登上接應私家車輛逃去；一名剛從監獄工作完畢的法援署職員目擊事件，報案求助，傷者清醒由救護車送往聯合醫院，治理後送到病房留醫，懲教署助理署長（人力資源）何國文傍晚到醫院探望同袍傷勢。

情況穩定 懲教署譴責兇徒目無法紀

懲教署回覆《am730》查詢時表示，今日下午一名駐守壁屋監獄的一級懲教助理於下班後遭數名兇徒持刀襲擊，受襲人員送院救治，現情況穩定。署方對此深表關注，強烈譴責兇徒目無法紀行為，職員關係及福利組人員現正向受襲人員及其家屬提供適切協助，事件已交由警方調查。