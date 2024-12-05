壁屋懲教所證書頒發典禮　38在囚青少年考獲77張證書

壁屋懲教所舉行證書頒發典禮。圖示嗇色園董事會主席黎澤森在典禮上致辭。 (政府新聞處)

懲教署轄下壁屋懲教所今日(5日)舉行證書頒發典禮，頒發證書予青少年在囚人士，以肯定他們在學業及職業訓練考試上付出的努力及取得的成果。

共 68 名青少年考獲 121 張證書

過去一年，壁屋懲教所共有68名青少年在囚人士報考各類學術考試及職業訓練考試，包括DSE、劍橋英語、餐飲服務、多媒體設計及洗衣技巧等，共考獲121張證書，當中9張為優良成績；而參與今日典禮的38名青少年在囚人士共考獲77張證書，其中8張為優良成績。