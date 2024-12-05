壁屋懲教所證書頒發典禮　38在囚青少年考獲77張證書

懲教署轄下壁屋懲教所今日(5日)舉行證書頒發典禮，頒發證書予青少年在囚人士，以肯定他們在學業及職業訓練考試上付出的努力及取得的成果。
共68名青少年考獲121張證書
過去一年，壁屋懲教所共有68名青少年在囚人士報考各類學術考試及職業訓練考試，包括DSE、劍橋英語、餐飲服務、多媒體設計及洗衣技巧等，共考獲121張證書，當中9張為優良成績；而參與今日典禮的38名青少年在囚人士共考獲77張證書，其中8張為優良成績。
嗇色園支持懲教署更生工作
主禮嘉賓嗇色園董事會主席黎澤森在致辭時表示，嗇色園十分支持懲教署更生工作，並於去年3月設立「嗇色園關愛更生教育基金」，為有需要的在囚人士提供資助。他勉勵在囚人士要多方面發展潛能，積極裝備自己，並發揮自身所長，日後回饋社會。
孫穎麟夥在囚人士組成樂隊演奏
典禮上，義工導師薩克管演奏家孫穎麟夥拍在囚人士組成的樂隊演奏樂曲，藉此答謝家人和懲教人員在更生路上給予的支持。在分享環節中，一名青少年在囚人士感謝母親的不離不棄，以及懲教人員的教導和鼓勵，令他重新振作，不單報考DSE，更培養出作曲的興趣。他的母親亦分享見證兒子正面改變的喜悅，並感激懲教人員與兒子在更生路上攜手同行，協助改過自新。