壹傳媒案｜黎智英等10人被控煽動等罪　三案合併交付高院審理

《壹傳媒》創辦人黎智英、前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》總編輯羅偉光等7人，以及3間與《蘋果日報》相關的公司違反《港區國安法》的案件，今日在西九龍裁判法院提訊，控方申請合併案件，獲《國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉批准，羅官將黎智英，以及3間公司的案件交付至高院審理，其餘被告的交付程序下午繼續處理。

案件合併後，10名被告依次為黎智英(73歲)、張劍虹(59歲)、陳沛敏(51歲)、羅偉光(47歲)、 林文宗(51歲)、 馮偉光(57歲)、楊清奇(55歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。3間公司繼續由文姓男子代表聽取控罪，另由資深大律師郭棟明任法律代表。

10人同被控於2019年4月1日至2021年6月24日期間，在香港及其他人，一同串謀刊印、發布、出售、分發、展示或複製煽動刊物，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力； 慫使他人不守法或不服從合法命令；以及於2020年7月1日至2021年6月24日期間，在香港及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

黎智英另被控串謀請求外國對港制裁

黎智英另被控於2020年7月1日至去年2月15日間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動；以及於2020年7月1日至12月1日間，請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。