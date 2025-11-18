壽司郎殺入日出康城開分店 網民：將軍澳綫差一站齊晒似玩大富翁｜網上熱話

日本迴轉壽司連鎖店「壽司郎Sushiro」在香港大受食客歡迎，近年不斷擴張開設分店，遍佈港九新界40間分店，更即將殺入將軍澳日出康城，目前正圍封裝修，有網民笑言壽司郎「好似大富翁咁買哂啲車站，全條將軍澳綫都有齊喇」，但亦有人指將軍澳區內車站仍有調景嶺未被進駐。

壽司郎不停擴張版圖，近月於北角匯、德福廣場、元朗千色匯、太和廣場和粉嶺中心等分店亦已開幕，下一站更驚喜進駐被當區區民視為「美食沙漠」的日出康城。《am730》記者昨晚發現康城The LOHAS 4樓有鋪頭開始裝修，圍板宣傳「壽司郎康城店」，消息一出即於社交平台引發街坊熱議，有人直言「簡直開心到尖叫咗出嚟」、「必賺既分店」、「起碼叫有啲質素嘅食肆進駐，會幫襯嘅」、「都好嘅，試過喺另一間壽司店排五十幾個籌！」。

有網民誤以為將軍澳綫的將軍澳區每站均各有一間壽司郎，「呢區每個站有一間?」、「有冇好似大富翁咁，買哂啲車站收貴啲～ 全條將軍澳綫都有齊喇」，惟被其他人指正「調景嶺冇」。官網顯示，壽司郎目前於將軍澳區有3間分店，分別位於將軍澳廣場、坑口店TKO Gateway、寶琳店新都城三期。惟亦有網民對開張消息抱非正面態度，「開得多，執得快」、「我發覺整個日出康城最多係麵包店，而家又多個壽司郎，其實需唔需要咁多呢啲同樣嘅商店啊？」、「將軍澳每個商場都係果啲舖」。