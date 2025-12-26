壽司郎1.1聯乘CHIIKAWA 三主題店曝光 開放預約多間分店爆滿

日本連鎖壽司店香港壽司郎繼聯乘格鬥遊戲《小朋友齊打交》後，今日（26日）在社交媒體透露，將於明年1月1日聯乘人氣日本卡通角色CHIIKAWA，推出一系列周邊產品及限定主題店。消息公布後，壽司郎應用程式即被「打爆」。多間分店在1月1日可提供預約的訂枱時段，大部份分店預約已爆滿。

三間主題分店位於銅鑼灣、黃大仙、天水圍T Town 壽司郎今日（26日）在社交平台發布帖文，透露將於明年1月1日聯乘人氣日本卡通角色CHIIKAWA，但未有進一步透露活動詳情，惟消息已引起CHIIKAWA支持者期待。CHIIKAWA官方X帳號及後指，香港壽司郎明年1月1日至31日將與CHIIKAWA聯乘，推出限定精品包括毛絨掛飾、壽司碟、矽膠夾和手機配件等，顧客堂食或外賣自取時消費滿$150，即可用加購價購買各款CHIIKAWA聯乘限定精品，每次消費只限加購每款精品各兩件。另外，壽司郎黃大仙分店、天水圍T Town分店及銅鑼灣分店將化身主題店，讓一眾CHIIKAWA粉絲打卡留念。

消息公布後，多名網民指壽司郎應用程式失靈難訂枱，「個app即刻死左」、「即係邊間舖係有得打咭先，你乜都唔講點book」、「今次會唔會有一開舖俾人成箱咁買晒D限量版㗎？」，亦有人已提早預計活動早着先機「好彩我預測正確，一早book咗1月1號」、「剛剛訂到位，希望有野換」。記者透過壽司郎應用程式嘗試預約1月1日的二人座位，大部份預約爆滿，包括銅鑼灣、上環店、香港仔店、尖沙咀店、黃大仙店等。