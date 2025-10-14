壽山村道雙屍命案｜34歲法籍婦浴盆殺女後自縊亡 丈夫今黯然認屍

事發於昨日（13日）下午4時10分，一名34歲法國籍女子與7個月大的女兒，於港島南區壽山村道6A號壽山花家中暈倒，其法籍丈夫發現後報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，在主人房內的一個衣帽間，發現女死者用皮帶上吊，於是將其解下，惟證實已死亡，同時在廚房發現一名女嬰，當時浸在裝滿水的嬰兒淋浴盆內，從水中救出亦證實已死亡。西區警區助理指揮官（刑事）警司許康傑交代案情時指，女死者患有抑鬱症，據了解，這是死者的第一胎，她在生下女兒後病情有復發跡象，並需要定期服用抗抑鬱藥物。警方將案件列作「殺嬰」及「自殺」跟進。