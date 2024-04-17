夏商周展籌備逾年 團隊親赴河南挑展品 館長盼市民藉考古發掘認識祖國文化

夏、商、周朝是中國歷史最早有文獻記載的朝代，要認識中華民族的文化底蘊，可從這三個朝代開始尋根究柢。香港歷史博物館現正舉辦「天地之中──河南夏商周三代文明展」，展出來自河南合共15間文博機構近200件展品。香港歷史博物館館長(展覽及研究)許小梅形容，由挑選展品，到設計擺設方式，整個過程是「千錘百鍊」；期望透過介紹中國最早的三個朝代的歷史，讓觀眾深刻認識中華文明的源頭，藉尋根旅程培養愛國情懷。

許小梅表示，雖然今次合共展出約150件(套)文物，但計及散件展品，有逾200年文物。文物能完好無缺放入在展櫃裡，背後是策展團隊逾年籌備的心血結晶。她憶述，當時欲策劃通史系列的展覽，要探古尋源，自然是由三個最古老的朝代──夏商周數起。河南是夏商周朝的主要活動地區，團隊一年前便親身到河南，拜會包括河南博物院在內的15間文博機構，經過多番的商議及規劃，展覽在今年4月開幕。

許小梅指，籌備過程艱鉅，需要大量搜集資料、精挑細選切合主題的展品等。雖然有部分心儀文物最終未能來港，但河南文博機構亦努力挑選合適的「代替品」，例如提議較新出土的文物來港展出。她期望，觀眾透過展覽上一堂文物課，了解三代歷史及考古發掘的狀況，從而加深對祖國文化的認識。