夏季受白化影響 普查︰珊瑚健康狀況大致良好

珊瑚礁為許多海洋生物提供了棲息地和庇護所，健康海底珊瑚不僅有助於維持生物多樣性，還能促進整個海洋生態系統的平衡。漁護署指本港珊瑚在今年夏天受白化影響，「香港珊瑚礁普查2024」普查結果顯示今年的珊瑚色素平均健康指數為3.95，高於一般平均值3，顯示整體珊瑚健康狀況大致良好，物種多樣性維持高水平。
「香港珊瑚礁普查2024」6月展開，為期5個月完成，涵蓋本港東部水域最多珊瑚的地方，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島。33個普查地點中，其中9個位於海岸公園，包括海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園及東平洲海岸公園。義務潛水隊在各個普查地點錄得不同的珊瑚覆蓋率，由12.8%至75.1%不等，有11個普查地點錄得超過50%，當中以海下灣珊瑚灘的珊瑚覆蓋率最高。
潛水隊普查期間亦利用「珊瑚檢視」特定的珊瑚健康監察表量度珊瑚色素的濃度，以評估珊瑚的健康狀況：珊瑚的顏色愈深，表示健康狀況越佳。今年的珊瑚色素平均健康指數為3.95，高於一般平均值3，顯示整體珊瑚健康狀況大致良好。
此外，潛水員在普查中記錄特定的指標物種(20種預先選定的魚類和無脊椎動物)。是次普查錄得全部指標物種，包括最常見的為眉魚、蝴蝶魚、石斑、海參、海膽及寶貝螺。大部分普查地點所錄得的物種數目都相當多，其中在西貢牛尾海、東面水域和海下灣海岸公園錄得較多的石斑、眉魚、細鱗和笛鯛。