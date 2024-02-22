夏寶龍今訪港7日 消息︰料短期內公布增加內地客措施安排

內地來港旅客逐步增長，坊間有不少聲音盼內地擴大自由行的城市及恢復一簽多行等措施，以增加旅客來港數目，消息指，特區政府早前提出增加內地旅客來港數目，獲中央政府積極回應，並相信很快有好消息公布。
中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日至下周三來港考察調研，了解香港經濟發展、地區治理等方面的最新情況。對增加內地來港旅客的安排是否與夏寶龍來港有關，消息指，夏寶龍此行為調研香港經濟和民生情況，而中央亦一直十分支持香港發展。消息又指，夏寶龍抵港後，先參觀機場，之後到政總會見官員，再見行會成員、立會議員、商會、大律師公會及律師會等。留港期間，夏寶龍亦會落區及市民交流。
旅議會相信即使旅客數目增加，香港仍有足夠承受能力。批發及零售界議員邵家輝表示，歡迎任何方便旅客來港的措施，並指如果擴大自由行，將有利零售、飲食等業界。
目前有49個內地城市的居民可透過「個人遊」計劃來港，政務司長陳國基日前稱，跟內地商討增加這類城市數目，擴展至二、三線城市，並恢復深圳居民「一簽多行」。內地居民可透過「個人遊」計劃2003年公布實施，至2009年中央政府更允許合資格深圳居民申請「一簽多行」簽注，持簽注者可在一年有效期內，無限次出入香港，但鑑於當時市民對香港承受能力，以及水貨問題持續，特區政府向中央政府提出以「一周一行」簽注替代「一簽多行」，並在2015年4月實施相關政策。