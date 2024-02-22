夏寶龍今訪港7日 消息︰料短期內公布增加內地客措施安排

內地來港旅客逐步增長，坊間有不少聲音盼內地擴大自由行的城市及恢復一簽多行等措施，以增加旅客來港數目，消息指，特區政府早前提出增加內地旅客來港數目，獲中央政府積極回應，並相信很快有好消息公布。

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日至下周三來港考察調研，了解香港經濟發展、地區治理等方面的最新情況。對增加內地來港旅客的安排是否與夏寶龍來港有關，消息指，夏寶龍此行為調研香港經濟和民生情況，而中央亦一直十分支持香港發展。消息又指，夏寶龍抵港後，先參觀機場，之後到政總會見官員，再見行會成員、立會議員、商會、大律師公會及律師會等。留港期間，夏寶龍亦會落區及市民交流。