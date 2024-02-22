熱門搜尋:
Chubby Hearts 李龍基 大光麵 潮濕 美斯 長者醫療券 23條立法 垃圾徵費 流感 曉柏峰 回南天 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-22 04:31:56
日報

夏寶龍今訪港7日 消息︰料短期內公布增加內地客措施安排

分享：

內地來港旅客逐步增長，坊間有不少聲音盼內地擴大自由行的城市及恢復一簽多行等措施，以增加旅客來港數目，消息指，特區政府早前提出增加內地旅客來港數目，獲中央政府積極回應，並相信很快有好消息公布。

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日至下周三來港考察調研，了解香港經濟發展、地區治理等方面的最新情況。對增加內地來港旅客的安排是否與夏寶龍來港有關，消息指，夏寶龍此行為調研香港經濟和民生情況，而中央亦一直十分支持香港發展。消息又指，夏寶龍抵港後，先參觀機場，之後到政總會見官員，再見行會成員、立會議員、商會、大律師公會及律師會等。留港期間，夏寶龍亦會落區及市民交流。

旅議會相信即使旅客數目增加，香港仍有足夠承受能力。批發及零售界議員邵家輝表示，歡迎任何方便旅客來港的措施，並指如果擴大自由行，將有利零售、飲食等業界。

目前有49個內地城市的居民可透過「個人遊」計劃來港，政務司長陳國基日前稱，跟內地商討增加這類城市數目，擴展至二、三線城市，並恢復深圳居民「一簽多行」。內地居民可透過「個人遊」計劃2003年公布實施，至2009年中央政府更允許合資格深圳居民申請「一簽多行」簽注，持簽注者可在一年有效期內，無限次出入香港，但鑑於當時市民對香港承受能力，以及水貨問題持續，特區政府向中央政府提出以「一周一行」簽注替代「一簽多行」，並在2015年4月實施相關政策。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受