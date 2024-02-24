夏寶龍來港考察第3日　下午參觀郊野公園讚獅子山「好棒」(更新)

【15:15更新】 港澳辦主任夏寶龍來港考察第3日，今早(24日)落區到將軍澳飲早茶及到西貢區議會會見區議員，中午到西貢一間海鮮酒家午膳後，夏寶龍再在特首李家超陪同下，約在下午2時15分，到獅子山公園參觀，展開第四個行程。被問到獅子山美不美時，夏寶龍直豎姆指回應稱「好棒！」

早上近8時半，夏寶龍在特首李家超及民政及青年事務局局長麥美娟的陪同下，到將軍澳一間商場的酒樓飲早茶，逗留一個多小時後離開，期間向在場等候的傳媒揮手及拜年。

有酒樓茶客表示，夏寶龍飲茶期間有向市民打招呼及拜年，期間同她說「恭喜發財」。至於商場附近一帶加強保安，通往商場的行人天橋有多名警員駐守和巡邏。

民政及青年事務局局長麥美娟在會後表示，夏寶龍與地區三會、關愛隊及街坊會代表飲茶，又聽取區議員匯報工作，區議員在會面中都踴躍發言。麥美娟指，夏寶龍肯定特首李家超設計關愛隊，對服務市民的地區工作起到好作用，亦肯定新一屆區議會的工作。

中午到西貢海鮮酒家午膳 員工拒透露菜式

在中午12時，夏寶龍到西貢一家海鮮酒家午膳，逗留個多小時後離開，並向在場等候的傳媒揮手，隨後與李家超一同登上專車。酒家的員工透露，夏寶龍享用的菜式事前都經過揀選及批准，但未有透露菜式詳情。