夏寶龍來港考察第4日 到深水埗家訪 下午會見傳媒高層

港澳辦主任夏寶龍來港考察第4日，他今日(25日)早上到黃大仙一間酒樓飲茶，其後再到訪深水埗社區客廳及屋苑「海峯」。下午他在行政長官李家超陪同下，在政府總部會見傳媒界人士，多間傳媒機構的代表均有到場。



夏寶龍中午在政府總部會見大律師公會及律師會代表。大律師公會主席杜淦堃在會後指，向夏寶龍報告了近期法律界的情況及關心議題，包括基本法23條立法，社會上對立法的法律條文有不同看法，體現香港是一個多元及有言論自由的社會。杜淦堃又指，今次是一年內第三次與夏寶龍見面，反映中央對香港法律界及司法制度的重視，形容會面坦誠。 律師會會長陳澤銘表示，會面體現中央對香港法律界意見的重視，以及對香港作為法治社會的肯定，在會上有反映律師會不同會員的意見，以及討論到23條立法的過程，感覺夏寶龍非常支持香港繼續保持國際化優勢，支持外商繼續在港投資。



夏寶龍今日稍早時到深水埗社區客廳了解運作情況，勞工及福利局長孫玉菡在場迎接。行政長官李家超亦有陪同夏寶龍到場。其後夏寶龍到深水埗海峯進行家訪，附近一帶保安明顯加強。 孫玉菡引述夏寶龍稱社區客廳值得推廣 勞工及福利局長孫玉菡引述夏寶龍表示，社區客廳值得推廣，形容是好的方向、好的嘗試，能夠針對劏房戶的難點與痛點，解決他們所需，鼓勵在其他地區推廣。孫玉菡說，已向夏寶龍匯報深水埗首間社區客廳試行效果非常好，預料另外3間社區客廳可於半年內落實，主要位於較多劏房戶的深水埗及九龍城，他相信今年亦會再有多幾間。 孫玉菡說，夏寶龍參觀了社區客廳的主要設施，包括廚房等，又與用戶交流，並與在場做功課的小朋友互動，問他們是否認識中國地理，小朋友亦有回答英文題目。

夏寶龍昨日與西貢區議會全體區議員座談，港澳辦發稿，指夏寶龍在會上表示，做好地區治理是香港實現良政善治的必然要求，新一屆區議員迅速進入角色、紮實有效開展工作，展現出地區治理的嶄新氣象，充分說明重塑區議會制度、完善地區治理體系，符合香港實際，切合香港由治及興需要，是完全正確。