夏寶龍來港考察第4日 到深水埗家訪 稱社區客廳值得推廣

港澳辦主任夏寶龍來港考察第4日，繼昨日(24日)早上到將軍澳的商場飲早茶後，他今日(25日)早上到黃大仙一間酒樓飲茶。夏寶龍在行政長官李家超陪同下到場，他下車後向傳媒揮手，民政及青年事務局長麥美娟迎接。夏寶龍在酒樓逗留約一小時後離開。
此後，夏寶龍隨即轉到深水埗社區客廳了解運作情況，勞工及福利局長孫玉菡在場迎接。行政長官李家超亦有陪同夏寶龍到場。其後夏寶龍到深水埗海峯進行家訪，附近一帶保安明顯加強。他逗留大約一小時後離開，並向在場傳媒揮手。
孫玉菡引述夏寶龍稱社區客廳值得推廣
勞工及福利局長孫玉菡引述夏寶龍表示，社區客廳值得推廣，形容是好的方向、好的嘗試，能夠針對劏房戶的難點與痛點，解決他們所需，鼓勵在其他地區推廣。孫玉菡說，已向夏寶龍匯報深水埗首間社區客廳試行效果非常好，預料另外3間社區客廳可於半年內落實，主要位於較多劏房戶的深水埗及九龍城，他相信今年亦會再有多幾間。
孫玉菡說，夏寶龍參觀了社區客廳的主要設施，包括廚房等，又與用戶交流，並與在場做功課的小朋友互動，問他們是否認識中國地理，小朋友亦有回答英文題目。
夏寶龍昨日與西貢區議會全體區議員座談，港澳辦發稿，指夏寶龍在會上表示，做好地區治理是香港實現良政善治的必然要求，新一屆區議員迅速進入角色、紮實有效開展工作，展現出地區治理的嶄新氣象，充分說明重塑區議會制度、完善地區治理體系，符合香港實際，切合香港由治及興需要，是完全正確。
夏寶龍又稱，希望區議員用實際行動詮釋愛國愛港，發揮好特區政府和市民之間的橋樑紐帶作用，切實做到「上情下達、下情上報」，全力支持行政長官和特區政府依法施政，牢牢守護一國兩制。