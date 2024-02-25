夏寶龍來港考察第4日 到深水埗家訪 稱社區客廳值得推廣

港澳辦主任夏寶龍來港考察第4日，繼昨日(24日)早上到將軍澳的商場飲早茶後，他今日(25日)早上到黃大仙一間酒樓飲茶。夏寶龍在行政長官李家超陪同下到場，他下車後向傳媒揮手，民政及青年事務局長麥美娟迎接。夏寶龍在酒樓逗留約一小時後離開。



此後，夏寶龍隨即轉到深水埗社區客廳了解運作情況，勞工及福利局長孫玉菡在場迎接。行政長官李家超亦有陪同夏寶龍到場。其後夏寶龍到深水埗海峯進行家訪，附近一帶保安明顯加強。他逗留大約一小時後離開，並向在場傳媒揮手。