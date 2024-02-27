夏寶龍到故宮文化博物館參觀與青年交流　下午與經濟專家座談

港澳辦主任夏寶龍在港繼續第六日考察調研行程，今日(27日)早上約9時在特首李家超陪同下，到西九文化區的故宮文化博物館參觀，以及與約40名青年事務相關代表會面，包括青年團體代表、港府推行的青年內地實習及交流計劃和「共創明『Teen』計劃」參加者、青年發展委員會青年大使，以及民政及青年事務局「連青人網絡」代表等，逗留3個多小時後離開。

與會青年：機會難得、十分珍惜

有份參與交流的港大金融科技二年級的胡同學會後透露，夏寶龍有興趣了解香港青年的活動，又鼓勵大家努力，「叫我哋發展唔同機遇。」他又說，最深刻的是夏寶龍勉勵青年要努力和發展不同機遇，又稱不同界別的青年都有機會發言，形容今次機會難得、十分珍惜。香港青年發展委員會委員、立法會議員林琳亦有參與交流，認為夏寶龍能抽出時間會見青年，充分展現國家對香港青年發展的深情關愛和高度期許，又說國家長期關心港青發展，包括多管齊下推出政策和措施支持發揮所長。