夏寶龍參觀西九故宮與青年交流 港大生：勉勵努力發展

港澳辦主任夏寶龍昨繼續訪港行程，早上到香港故宮文化博物館參觀和會見青年事務相關代表，之後再到特首辦與經濟學者會面。獲邀與夏寶龍交流的胡同學會後透露，夏寶龍有興趣了解香港青年的活動，又鼓勵大家努力，「叫我哋發展唔同機遇。」

夏寶龍昨來港考察調研第六日，上午到西九文化區的故宮參觀及與青年交流逾一小時。正就讀港大金融科技二年級的胡同學表示，最深刻的是夏寶龍勉勵青年要努力和發展不同機遇，又稱不同界別的青年都有機會發言，形容今次機會難得、十分珍惜。