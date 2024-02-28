夏寶龍參觀西九故宮與青年交流 港大生：勉勵努力發展

港澳辦主任夏寶龍昨繼續訪港行程，早上到香港故宮文化博物館參觀和會見青年事務相關代表，之後再到特首辦與經濟學者會面。獲邀與夏寶龍交流的胡同學會後透露，夏寶龍有興趣了解香港青年的活動，又鼓勵大家努力，「叫我哋發展唔同機遇。」
夏寶龍昨來港考察調研第六日，上午到西九文化區的故宮參觀及與青年交流逾一小時。正就讀港大金融科技二年級的胡同學表示，最深刻的是夏寶龍勉勵青年要努力和發展不同機遇，又稱不同界別的青年都有機會發言，形容今次機會難得、十分珍惜。
林琳：充分展現國家對港青關愛
香港青年發展委員會委員、立法會議員林琳亦有參與交流，認為夏寶龍能抽出時間會見青年，充分展現國家對香港青年發展的深情關愛和高度期許，又說國家長期關心港青發展，包括多管齊下推出政策和措施支持發揮所長。
早上夏寶龍抵達故宮時，逐一與文化體育及旅遊局長楊潤雄、西九文化區管理局董事局主席唐英年及行政總裁馮程淑儀等握手，又聽取特首李家超介紹博物館外觀設計。他們其後在門外拍攝大合照留念，新任港澳辦副主任農融亦有隨行。據了解，夏寶龍一行人在博物館內午膳。
一行人下午轉到特首辦，與本港經濟學者交流，傍晚到訪駐港維護國家安全公署。夏寶龍今日將離港，結束7日訪港行程。