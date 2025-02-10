夏寶龍實地視察河套香港園區　聽取港高官匯報經濟金融工作安排

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日到套深港科技創新合作區香港園區和深圳前海深港現代服務業合作區調研，並聽取港府主要官員匯報特區政府今年的經濟金融工作安排。 召座談會聽取本港今年經濟發展方向 夏寶龍昨早在署理特首陳國基及財政司司長陳茂波陪同下，實地視察河套香港園區，並分別聽取了發展局局長甯漢豪及創新科技及工業局局長孫東教授介紹北部都會區的整體規劃和發展概況，以及河套香港園區的最新建設進度和下一步的重點工作部署。他其後調研深圳前海深港現代服務業合作區，並召開座談會，聽取陳茂波介紹港府今年經濟發展的方向和工作重點，歷時近4小時，就香港在新形勢下進一步識變應變求變、加快改革促興，以及進一步加強粵港合作、更好融入大灣區進行深入交流。

在座談會上，夏寶龍肯定特首領導下的特區政府工作，希望特區政府深入貫徹落實國家主席習近平視察澳門重要講話，以及中共二十屆三中全會精神，繼續勇於改革、敢於破局、不斷創新，並期望大灣區更多互惠合作、聯動發展。陳茂波表示，特區政府團隊在特首帶領下，會堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，銳意改革、敢於創新，並主動融入國家發展大局、積極對接國家發展戰略。他又說，本港於外圍環境紛繁複雜下，會統籌兼顧好發展與安全，並在做好維護金融和經濟安全工作的同時，積極推動經濟提速發展。

陳茂波：將用好河套前海等平台 陳茂波又說，在國家進一步全面深化改革、推動高質量發展、推進高水平對外開放之際，香港會發揮好「內聯外通」的獨特優勢和功能、高度國際化的特點，加強金融、貿易、航運等傳統優勢產業，並開拓新領域，同時加強培育新質生產力和新經濟增長點、對創科的系統性投入，以及用好河套和前海等平台，與大灣區兄弟城市加強協作。