夏寶龍抵政總聽官員匯報　向傳媒揮手高呼「大家好」 (持續更新)

【 15:00 更新】 中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今(22日)起來港考察調研7日至下周三(28日)，了解香港經濟發展、地區治理等方面的最新情況。

夏寶龍乘坐的飛機今日中午前抵港，特首李家超及政務司長陳國基在機場迎接。夏寶龍參觀機場後，再轉去亞洲博覽館參觀及用膳，逗留約個半小時後離開。約下午2時，夏寶龍在車隊接送下到達政府總部，與特區官員會面聽取匯報，他更向在場的傳媒揮手表示「大家好！」

消息指料短期內公布擴自由行城 市

消息指，夏寶龍今日下午會見特區政府主要及財金官員，晚上將出席特首李家超在禮賓府舉行的晚宴。對於夏寶龍今次來港，消息指，政府一直向中央爭取放寬內地旅客來港旅遊的措施，包括恢復「一簽多行」及增加「自由行」城市，據悉政府得到中央「積極回應」，預料短期內有相關公布，亦有報道指夏寶龍在港期間，會聽取各界對23條立法意見。