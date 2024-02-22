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2024-02-22 15:16:00

夏寶龍抵政總聽官員匯報　向傳媒揮手高呼「大家好」 (持續更新)

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夏寶龍主任抵港考察調研7日，特首李家超等迎接。(林靄怡攝)

夏寶龍主任抵港考察調研7日，特首李家超等迎接。(林靄怡攝)

15:00更新】中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今(22)來港考察調研7日至下周三(28)了解香港經濟發展、地區治理等方面的最新情況。

夏寶龍主任抵港考察調研7日，特首李家超等迎接。(林靄怡攝) 夏寶龍主任抵港考察調研7日，車隊下午經過西隧。(林靄怡攝) 夏寶龍今來訪港7日，警方將派出國產「劍齒虎」裝甲車高姿態反恐巡邏。(警方fb圖片) 夏寶龍今來訪港7日，警方將派出國產「劍齒虎」裝甲車高姿態反恐巡邏。(警方fb圖片) 夏寶龍今來訪港7日，警方將派出國產「劍齒虎」裝甲車高姿態反恐巡邏。(警方fb圖片) 夏寶龍今來訪港7日，警方將派出國產「劍齒虎」裝甲車高姿態反恐巡邏。(警方fb圖片)

寶龍乘坐的飛機今日中午前抵港特首李家超及政務司長陳國基在機場迎接。寶龍參觀機場後，再轉去亞洲博覽館參觀及用膳，逗留約個半小時後離開約下午2時，夏寶龍在車隊接送下到達政府總部，與特區官員會面聽取匯報，他更向在場的傳媒揮手表示「大家好！」

 

消息指料短期內公布擴自由行城

消息指，夏寶龍今日下午會見特區政府主要及財金官員，晚上將出席特首李家超在禮賓府舉行的晚宴。對於夏寶龍今次來港，消息指，政府一直向中央爭取放寬內地旅客來港旅遊的措施，包括恢復「一簽多行」及增加「自由行」城市，據悉政府得到中央「積極回應」，預料短期內有相關公布，亦有報道指夏寶龍在港期間，會聽取各界對23條立法意見。

警政總對開設防　國產「劍齒虎」裝甲車多處巡邏

警方表示，為確保夏寶龍考察調研順利進行，會加強部署，包括派出反恐特勤隊連同國產裝甲車「劍齒虎」，於不同地點進行不定時的高姿態反恐巡邏，隨時候命。有警員今早在港鐵金鐘站出口駐守，同時警方亦在政府總部對開的一段添美道，放置雪糕筒及封鎖線，並警告違例停泊的車輛將會被拖走。

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