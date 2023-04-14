夏寶龍抵港考察6天 李家超引述：鼓勵政府團隊繼續努力

中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍昨抵港，展開一連6日的考察行程。他昨早在機場向傳媒揮手並說「大家好」，其後乘車往外交部駐港公署與特首李家超午膳。李家超昨總結稱，夏寶龍下午分別會見與政府高層官員和行政會議非官守議員，引述對方充分肯定現屆政府就任後的工作和施政。

李家超昨晚會見傳媒，形容夏寶龍會上與出席者有熱烈討論和深入交流，反映對方非常熟悉香港，又稱對方有鼓勵特區政府團隊繼續努力。

特區政府早前公布，夏寶龍明日(15日)將出席全民國家安全教育日開幕典禮，李家超認為這充分顯示中央支持本港維護國安的立場和堅定意志。除國安教育日開幕禮外，港府未有公布夏寶龍的其他行程。李家超昨回應稱，考察團未來數日行程豐富、緊密，惟不宜公開內容，重申港府會做好安排，配合和確保考察團行程暢順。他又稱，夏寶龍的6日考察行程屬歷來最長，相信可深入考察香港各方面情況，亦充分反映夏寶龍和中央對香港的關心、重視。

消息：夏寶龍將「落區」探訪

消息指，夏寶龍會在國安教育日開幕禮致辭，周日上午或會到立法會與立法會議員會面，但未有活動詳情，而絕大部分行程將會屬閉門活動。據報，夏寶龍行程亦包括「落區」探訪、到訪和參觀學校，以及視察北部都會區發展項目等。夏寶龍昨早11時許抵港，步出機場貴賓室時向在場等候傳媒揮手，並說「大家好」，其後直接登上小巴離開。中聯辦副主任陳冬、政務司長陳國基等人昨到場迎接，港澳辦副主任王靈桂亦有隨行來港。

基本法委員會委員、立法會議員梁美芬昨稱，夏寶龍行程期間一定會探討香港民生、經濟、未來發展和香港社會情況等，相信他會深入討論和為香港「把脈」，形容意義重大。

