夏寶龍早見商會午晤師生 與會者引述稱50年不變可超越

港澳辦主任夏寶龍為期6日的訪港考察行程今日結束，他昨日繼續走訪本港多處，包括港交所、金管局、科學園、科大和維港等，又會見本港和海外商會代表。有與會者引述夏寶龍稱，「一國兩制」的50年不變「其實是可以超越」，並指《港區國安法》的框架，對香港穩定繁榮有很大作用。

踏入考察行程第五日，夏寶龍昨早再到政府總部，與約30名本地和海外商會代表會面約1小時。中華廠商聯合會副會長黃家和會後稱，夏寶龍會上有談到「一國兩制」，指「50年不變其實係可以超越」，《港區國安法》的框架和持續改革開放，將會為本港帶來很多機遇。他又指，夏寶龍對本港中小企表達關注，而廠商會未來將訪問北京，對方稱屆時可在北京深入交流。

夏寶龍之後由財政司長陳茂波、港交所主席史美倫和行政總裁歐冠昇等陪同下，轉到中環參觀港交所，然後到金管局會見財金界代表和午宴，下午1時許離開。夏寶龍在中聯辦主任鄭雁雄及特首李家超陪同下，到訪香港科學園一間醫療科技實驗室，又聽取創新科技及工業局匯報本港創科發展。有份陪同夏寶龍參觀的創科局長孫東稱，國家層面在需要時可協助香港創科發展和解決問題，相信香港不久將來會建立一個成功的國際創新科技中心。