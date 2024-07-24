夏寶龍晤陳茂波　鼓勵香港在金融、貿易、旅遊等領域開創新亮點

到訪北京的財政司司長陳茂波，昨日拜會國務院港澳辦主任夏寶龍，匯報香港整體的經濟和金融情況，以及特區政府全力拼經濟、謀發展方面的具體工作，他感謝國務院港澳辦和夏寶龍對鞏固和提升香港國際金融中心地位、促進經濟發展等方面的大力支持。

夏寶龍充分肯定特區政府和金融監管團隊的工作，表示中央堅定不移貫徹落實「一國兩制」方針，支持香港用好自身優勢，貫徹落實中共二十屆三中全會精神，匯聚國際高端人才，深化粵港澳大灣區合作，並在國家對外開放中更好發揮作用。夏寶龍又鼓勵香港在金融、貿易、旅遊等領域不斷推陳出新、開創新亮點，展示和發揮香港獨有的優勢和魅力，吸引更多資金、企業、人才、旅客匯聚香港。