夏寶龍晤陳茂波　鼓勵香港在金融、貿易、旅遊等領域開創新亮點

到訪北京的財政司司長陳茂波，昨日拜會國務院港澳辦主任夏寶龍，匯報香港整體的經濟和金融情況，以及特區政府全力拼經濟、謀發展方面的具體工作，他感謝國務院港澳辦和夏寶龍對鞏固和提升香港國際金融中心地位、促進經濟發展等方面的大力支持。
夏寶龍充分肯定特區政府和金融監管團隊的工作，表示中央堅定不移貫徹落實「一國兩制」方針，支持香港用好自身優勢，貫徹落實中共二十屆三中全會精神，匯聚國際高端人才，深化粵港澳大灣區合作，並在國家對外開放中更好發揮作用。夏寶龍又鼓勵香港在金融、貿易、旅遊等領域不斷推陳出新、開創新亮點，展示和發揮香港獨有的優勢和魅力，吸引更多資金、企業、人才、旅客匯聚香港。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
陳茂波亦與國家金融監督管理總局局長李雲澤會面，陳茂波感謝總局一直以來大力支持香港國際金融中心的發展，兩地資本市場互聯互通的持續深化，以及內地跟香港在保險和其他領域的合作。在兩地市場監管機構和業界的共同努力下，香港定能為國家的高水平對外開放和金融強國建設發揮更大的作用。
另外，陳茂波也到訪北京國際大數據交易所，深入了解交易所在發展數據交易業務方面的經驗。陳茂波表示，特區政府正積極研究為香港構建良好的數據交易生態，以充分發揮數據要素的潛力，助力本港新產業的發展和傳統產業的升級轉型。
原文刊登於 香港電台