夏寶龍稱港不能只靠傳統優勢發展　需建設好海陸空三個「港」

夏寶龍表示，要想方設法加快旅遊業態升級，用好香港1180公里海岸線和263個島嶼，根據實際發展康養旅遊、度假旅遊、文化旅遊、郵輪旅遊等。

中央港澳辦、國務院港澳辦上周五在深圳召開香港工商界人士座談會，主任夏寶龍與29名香港工商界代表交流。港澳辦晚上發稿，引述夏寶龍在會上提到，香港不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」，必須銳意改革，主動作為，包括要大力推動創科發展，加大創科資源投入，壯大創科產業規模。

他又說，面對外部勢力持續對香港抹黑攻擊，香港工商界和企業家要發揮國際聯繫廣的優勢，積極舉辦各類國際交流活動，邀請更多外國友人來港實地考察，親眼見證香港的活力與魅力。

夏寶龍表示，香港以港為名、憑港而興，以海納百川、吐故納新之態，匯集國際商品和資金、技術、人才等重要生產要素並配置到全球，造就了國際金融、航運、貿易中心的地位。他指出，一定要繼續在「港」字上做文章，建設好陸、海、空三個「港」。

建設美好香港要工商界堅定支持

夏寶龍表示，當前香港內外環境發生深刻變化，香港發展面臨挑戰，也迎來新機遇。香港工商界和企業家應當勇於擔當、挺身而出，要深入學習領會國家主席習近平給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神，主動識變應變求變，充分發揮「一國兩制」制度優勢，以實際行動詮釋愛國愛港。