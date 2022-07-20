夏寶龍稱警惕「反中亂港」分子賊心不死 譚耀宗：非指政見不同者

港澳辦主任夏寶龍周一在全國港澳研究會專題研討會上提到，警惕反中亂港分子賊心不死，隨時可能反撲。全國人大常委譚耀宗認為，夏寶龍所指的「反中亂港分子」並非政見不同的人，而是有西方勢力支持搞破壞的人。行政會議召集人葉劉淑儀亦指，勾結外國勢力是大忌，中央領導人必定會提高警惕；又指中央已提出「愛國者治港」的「金標準」，若要進入議會和參與管治，就要符合中央要求。

譚耀宗昨在接受電台訪問時表示，夏寶龍日前講話總結了一國兩制經驗和要改善的地方，幫助本港理解「一國」和實行「兩制」，避免重複以往「被拉去走彎路」。對於夏寶龍稱要警惕「反中亂港分子」，譚認為所指的並非政見不同的人，強調社會要防範受西方勢力支撐的「反中亂港」者死心不息，不要被人搞破壞。

被問到須否因應夏講話而加快就基本法第23條立法，譚耀宗指相關工作一定會做，但新一屆政府剛成立，工作千頭萬緒，或有更急切的事需處理，可待特區政府安排。

葉劉：參政要符中央要求

行政會議召集人葉劉淑儀則指，隨著西方國家拉攏盟友針對中國，勾結外國勢力是大忌，中央領導人必定會提高警惕。被問及夏講話有否針對民主黨，葉劉認為，提出不同意見與要求外國制裁有別，而中央已提出「愛國者治港」的「金標準」，若要進入議會和參與管治，就要符合中央要求，而非要中央遷就。

另外，社民連早前表示在「強大壓力」下，須刪除被指涉違反國安法的網上貼文，秘書長吳文遠昨稱不能透露是否曾被警方國安處約見，亦不能透露警方有否要求刪除帖文。惟他形容，現時反對派空間已非常狹窄，社民連會在夾縫中盡量發聲。