夏寶龍結束一周訪港行程　李家超引其言論：香港並非「邊個想唱衰就唱衰得到」

港澳辦主任夏寶龍結束7天訪港考察調研行程，下午經深圳灣口岸離港，行政長官李家超在場歡送。李家超指，夏寶龍訪港傳遞國家主席習近平的關心和愛護，及傳遞中央對香港的關愛，對香港經濟發展及地區治理的期待，亦釋放訊息顯示中央將會不斷推出惠港政策，對香港新階段、新發展有提振作用，充分體現中央貫徹一國兩制方針的決心，對香港高度重視，全力支持香港發展。

中央將不斷推出惠港政策

李家超指，夏寶龍訪港期間與不同界別舉行座談會，對香港經濟發展提出3重點，引述指夏寶龍肯定特區工作，強調要對香港發展有信心，以事實及數據證明香港有強勁核心競爭力，指出香港的發展前景並非「邊個想唱衰就唱衰得到」，又指夏寶龍重申，中央堅定支持特區依法保護居民福祉、保護財產及投資、及各項公民權力及自由。