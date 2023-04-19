夏寶龍結束6日考察 李家超深刻「六個相信」

港澳辦主任夏寶龍旋風式6日的訪港考察昨結束。離開本港前，他先後到訪港大及中、小學。夏寶龍6日以來都無直接向傳媒講話，行政長官李家超昨總結時就指，夏寶龍對香港未來充滿信心，對夏寶龍提出的「六個相信」印象深刻，重申夏提醒香港市民勿忘2019年的「黑暴」，港版「顏色革命」的風險仍然存在。
夏寶龍最後一日訪港行程，集中考察教育機構。他昨早在特首李家超、校長張翔等陪同下先參觀香港大學；下午到訪小西灣中華基金中學和馬頭涌官立小學(紅磡灣)，分別逗留約一小時。至下午4時許，到達機場結束行程離港。夏寶龍進入機場貴賓室前，向傳媒揮手致意，沒有回應記者提問。
李家超總結時表示，6日行程反映了中央對香港的關心和重視，又指夏寶龍多次提到對香港未來充滿信心，對於夏提出的「六個相信」印象尤其深刻，包括相信特區政府及管治團隊、相信愛國愛港力量、支持特首及政府施政、相信司法界擔起維護國安的使命、相信香港是孕育機遇和財富的熱土及天堂、相信香港是居民共同家園，以及相信青年必將擔起對家庭、對香港、對國家的責任。
夏寶龍訪港期間曾指「遊行並非表達訴求唯一方式」，李家超認同指如果有人擔心遊行被騎劫而取消是負責任做法，他又稱夏寶龍提醒港人不能忘記反修例事件的傷害，強調香港不應該亂，亦亂不起，應時刻響起警鐘。至於夏寶龍說香港「亂」未根除，支持就基本法23條立法，李家超說會盡早，希望23條今年內立法，強調最遲明年完成。
地建會未獲邀會面 梁志堅不感失望
夏寶龍考察期間先後會見多個商界代表，惟不包括以「大孖沙」為主的地產建設商會。地建會執委會主席梁志堅昨回應指，沒因此感到失望，「唔會話吃唔到嘅葡萄就酸嘅，相信很多場合都反映到地產方面意見。」他認為現時社會要關注經濟發展，直言「經濟好，地產自然好」。李家超亦解釋指，由於時間所限，行程會按實際人數和時間考慮。