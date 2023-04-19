夏寶龍結束6日考察 李家超深刻「六個相信」

港澳辦主任夏寶龍旋風式6日的訪港考察昨結束。離開本港前，他先後到訪港大及中、小學。夏寶龍6日以來都無直接向傳媒講話，行政長官李家超昨總結時就指，夏寶龍對香港未來充滿信心，對夏寶龍提出的「六個相信」印象深刻，重申夏提醒香港市民勿忘2019年的「黑暴」，港版「顏色革命」的風險仍然存在。

夏寶龍最後一日訪港行程，集中考察教育機構。他昨早在特首李家超、校長張翔等陪同下先參觀香港大學；下午到訪小西灣中華基金中學和馬頭涌官立小學(紅磡灣)，分別逗留約一小時。至下午4時許，到達機場結束行程離港。夏寶龍進入機場貴賓室前，向傳媒揮手致意，沒有回應記者提問。