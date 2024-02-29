夏寶龍結束7日考察 李家超︰中央續有惠港政策

港澳辦主任夏寶龍昨結束在港的7天考察調研行程。行政長官李家超引述夏寶龍指，中央肯定特區政府工作及全力支持香港發展，會陸續推出更多惠港政策。
夏寶龍昨早近10時抵達中聯辦，逗留約3小時後離開，下午約1時半抵達深圳灣口岸，特首李家超、海關關長何珮珊、署理入境事務處處長戴志源和保安局副局長卓孝業等在場迎接，陪同夏寶龍參觀口岸離境大堂，了解口岸通關運作及旅客過關。之後，夏寶龍向在場傳媒揮手並乘坐專車離港。
李家超總結行程時引述夏寶龍表示，中央肯定特區政府工作，贊同特區政府為推動經濟發展所提出的思路和措施；他又指，夏寶龍反覆強調，要對香港發展有信心，「香港發展前景不是誰『唱衰』就能『唱衰』。」中央堅定支持特區政府依法保護香港特區居民的福祉。
李家超又指，「夏主任表示，更多惠港政策將陸續有來。」夏寶龍訪港第二天，中央公布增加西安和青島兩個個人遊城市；月底起，國泰航空往來香港和西安的航班，由每周3對增至5對，即每周增加約800個機位，青島每周亦增加360個機位。
李家超又指，夏寶龍肯定新一屆區議員表現和地區「三會」及「關愛隊」成員的履職盡責，並希望各方共同努力做好地區治理。
另外，基本法23條立法公眾諮詢昨結束，李家超表示，保安局正全力分析所有收到的意見，指收到的意見絕大部分是支持23條立法盡快完成，局方會做好所有分析和總結，再會向立法會匯報，早日完成立法。