夏寶龍考察行程緊密 飲早茶 訪地區中心與市民交流 終院晤張舉能 中聯辦見各界

中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍昨繼續訪港行程，第二日上午他先後到酒樓飲茶、參觀地區康健中心、社區中心和工聯會工人俱樂部，下午就到訪終審法院、律政中心和中聯辦與各界交流。有與會者相信，夏寶龍此行主要是聽取各界意見，又認為中央不會像以往般只聽取中聯辦匯報香港情況，又引述對方希望不同領袖要思考自身角色。夏寶龍今日將出席全民國家安全教育日開幕典禮，明日到立法會大樓與議員交流。

特首李家超與中聯辦主任鄭雁雄昨參與部分夏寶龍的考察行程，李家超其間與夏寶龍一同搭專用小巴並肩而坐，而未有乘搭其專屬房車。一行人昨早先到九龍灣宏天廣場一間酒樓飲茶，民政及青年事務局長麥美娟、民政事務總署長張趙凱渝等人在酒樓外迎接。在考察團到訪期間，酒樓不准其他人再進入，並為他們劃出一個專區。據網上資料，酒樓平日一般早上9時開門營業，而昨早8時許已有市民在酒樓外排隊；夏寶龍逗留一個多小時後離開。

從政府發放的片段可見，夏寶龍與李家超、麥美娟、九龍東立法會議員鄧家彪和顏汶羽、觀塘區議會主席柯創盛等人同枱。據悉，夏寶龍曾品嘗蝦餃、燒賣、小籠包等點心。

鄧家彪事後稱，夏寶龍有聽取地區聲音、鼓勵一直服務地區的人士，又引述對方稱地區人士甚至區議員，都應該是政府的夥伴。他又指，夏寶龍席間引用漢高祖劉邦的《大風歌》勉勵在場人士，又指應思考「掃平天下後如何守住四方」。柯創盛亦引述夏寶龍說，區議會是地區諮詢架構，改革時必須落實「愛國者治港」原則。