夏寶龍考察行程緊密 飲早茶 訪地區中心與市民交流 終院晤張舉能 中聯辦見各界

中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍昨繼續訪港行程，第二日上午他先後到酒樓飲茶、參觀地區康健中心、社區中心和工聯會工人俱樂部，下午就到訪終審法院、律政中心和中聯辦與各界交流。有與會者相信，夏寶龍此行主要是聽取各界意見，又認為中央不會像以往般只聽取中聯辦匯報香港情況，又引述對方希望不同領袖要思考自身角色。夏寶龍今日將出席全民國家安全教育日開幕典禮，明日到立法會大樓與議員交流。
特首李家超與中聯辦主任鄭雁雄昨參與部分夏寶龍的考察行程，李家超其間與夏寶龍一同搭專用小巴並肩而坐，而未有乘搭其專屬房車。一行人昨早先到九龍灣宏天廣場一間酒樓飲茶，民政及青年事務局長麥美娟、民政事務總署長張趙凱渝等人在酒樓外迎接。在考察團到訪期間，酒樓不准其他人再進入，並為他們劃出一個專區。據網上資料，酒樓平日一般早上9時開門營業，而昨早8時許已有市民在酒樓外排隊；夏寶龍逗留一個多小時後離開。
從政府發放的片段可見，夏寶龍與李家超、麥美娟、九龍東立法會議員鄧家彪和顏汶羽、觀塘區議會主席柯創盛等人同枱。據悉，夏寶龍曾品嘗蝦餃、燒賣、小籠包等點心。
鄧家彪事後稱，夏寶龍有聽取地區聲音、鼓勵一直服務地區的人士，又引述對方稱地區人士甚至區議員，都應該是政府的夥伴。他又指，夏寶龍席間引用漢高祖劉邦的《大風歌》勉勵在場人士，又指應思考「掃平天下後如何守住四方」。柯創盛亦引述夏寶龍說，區議會是地區諮詢架構，改革時必須落實「愛國者治港」原則。
訪社區中心與長者義工交流
考察團其後到訪位於石硤尾的深水埗地區康健中心，署理醫務衛生局長李夏茵和基層醫療健康專員彭飛舟在場講解。一行人之後轉到同區的鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心，夏寶龍並與8名長者義工和照顧者交流經驗和感受，他離開時獲長者會員組成的交通安全隊敬禮。義工黃笑梅事後引述對方稱她為「大姐」、說她就像個「小姑娘」，並鼓勵義工們繼續努力。夏寶龍之後轉到土瓜灣，參觀工聯會工人俱樂部。
先後會見律政界人士
夏寶龍上午完成參觀行程後，下午陸續與各界會面交流。他下午2時抵達終審法院，終審法院首席法官張舉能與律政司長林定國等在場迎接，近兩小時後離開，鄭雁雄、港澳辦副主任王靈桂等亦有陪同考察。夏寶龍之後在律政中心與律師會交流約半小時後，再啟程到中聯辦。在夏寶龍抵達前，全國人大常委李慧琼、港區人大代表陳勇、徐莉、陳曼琪，以及全國政協常委廖長江、唐英年、全國僑聯副主席盧文端等人陸續到場。
盧文端會後稱，夏寶龍主要是聽取各界意見，包括房屋、鐵路車費等民生問題，又認為中央在組建中央港澳辦後隨即派夏寶龍考察，證明中央不會像以往般，只聽取中聯辦匯報香港情況。李慧琼會後亦指，夏寶龍希望不同領袖都要思考自身角色，如何以實際行動貢獻香港和國家。
今出席國安教育日開幕料發表講話
夏寶龍今日上午會到灣仔會展，擔任全民國安教育日開幕典禮的主禮嘉賓，預料屆時會發表講話，其餘主禮嘉賓包括李家超、鄭雁雄，以及外交部駐港公署特派員劉光源、解放軍駐港部隊司令員彭京堂等。考察團明日將到訪立法會綜合大樓，與議員進行閉門交流。立法會秘書處表示，大樓今日下午起只准議員、秘書處職員和指定人士進出，直至考察團明日離開。據悉，他當日會出席立法會午宴。