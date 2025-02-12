夏寶龍聽取兩司七局長匯報 陳國基：非常關心香港

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍，上周六起一連三天到深港河套區、前海及鹽田港等考察調研，期間就本港經濟主持4小時座談會，會見政務司長陳國基、財政司長陳茂波及7名局長，聽取香港今年經濟金融工作重點安排。多位官員昨日在社交平台分享與夏寶龍討論的內容及得著。

署理行政長官陳國基昨表示，夏寶龍對香港未來金融經濟要如何配合國家發展，特別是盡快融入國家發展大局作出很明確的指示。被問到夏寶龍有否明確指示港府滅赤，公務員減薪或凍薪是否考慮方案，陳國基無正面回應，並指財政司長陳茂波及多名官員與夏寶龍「大家商討香港未來情況係點樣」。