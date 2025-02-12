夏寶龍聽取兩司七局長匯報 陳國基：非常關心香港

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍，上周六起一連三天到深港河套區、前海及鹽田港等考察調研，期間就本港經濟主持4小時座談會，會見政務司長陳國基、財政司長陳茂波及7名局長，聽取香港今年經濟金融工作重點安排。多位官員昨日在社交平台分享與夏寶龍討論的內容及得著。
署理行政長官陳國基昨表示，夏寶龍對香港未來金融經濟要如何配合國家發展，特別是盡快融入國家發展大局作出很明確的指示。被問到夏寶龍有否明確指示港府滅赤，公務員減薪或凍薪是否考慮方案，陳國基無正面回應，並指財政司長陳茂波及多名官員與夏寶龍「大家商討香港未來情況係點樣」。
商務及經濟發展局長丘應樺指，自己向夏寶龍介紹特區政府在經濟金融的工作部署，並就香港在新形勢下如何進一步識變應變求變、加快改革和加強粵港合作，更好融入大灣區進行深入交流；特區會全力引領業界變革求新，善用香港的專業服務業，建立跨國供應鏈管理中心，引進內地企業落戶香港，建立管理離岸貿易和供應鏈的國際或區域總部。
創新科技及工業局長孫東亦匯報河套香港園區規劃，稱國家非常關心河套深港科技創新合作區的發展，而特區政府應積極考慮如何在政策上拆牆鬆綁，敢於創新，通過具體工作穩步推進改革，務求早日將河套合作區打造成為國家科技創新的橋頭堡。
匯報北都進展
另外，發展局長甯漢豪則匯報了香港現時造地工作進展，以及當局如何有序推出土地。甯漢豪指，北都預計在未來10年可以提供約1,700公頃熟地，其中已施工的新發展區，未來5年預計產出約570公頃熟地。她強調，現時北都已進入落實階段，並會採用多元開發模式，在造地期政策局亦會為產業用地的使用做好部署。