夏寶龍訪港第二日　早上會見行會成員及立法會議員 (持續更新)

立法會議員會後見記者，內會主席李慧琼表示，夏寶龍關心香港經濟、民生等各方面發展。對於夏寶龍不足1年內再次訪港，李慧琼指對他的發言感受很深，夏寶龍重申堅定支持香港發展。在會上，議員向夏寶龍表達香港最新情況，並就不同議題發言，包括愛國主義教育，23條立法等。李慧琼向他表達愛國主義教育，希望趁著建國75周年，進一步開放駐港解放軍軍營，特別是令中、小學生讀書時已有機會了解國家發展。

梁美芬：夏寶龍對香港發展再三給予清晰信息

經民聯主席盧偉國指，感受每次的交流都很用心 ，令他們充滿信心。他又指不會低估香港向前發展以及民生的挑戰，而夏寶龍為他們帶來的一番說話十分鼓舞。經民聯副主席梁美芬同樣指，感覺這次真誠交流的會面是為他們打氣，對香港發展再三給予清晰信息。而議員努力提出意見，國家會全力支持，希望未來團結一致。