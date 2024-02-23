夏寶龍訪港第二日　早上會見行會成員及立法會議員 (持續更新)

國務院港澳辦主任夏寶龍昨日抵港展開7天的考察調研，今日(23日)早上閉門會見行政會議成員及立法會議員代表。
據悉夏寶龍與行會成員共晉早餐
早上大約9時半，立法會主席梁君彥、內會主席李慧琼，還有其他議員代表，包括18個事務委員會正副主席，陸續抵達政府總部，和夏寶龍會面。據了解夏寶龍今天較早前與行會成員，在政總共晉早餐交流。
立法會議員會後見記者，內會主席李慧琼表示，夏寶龍關心香港經濟、民生等各方面發展。對於夏寶龍不足1年內再次訪港，李慧琼指對他的發言感受很深，夏寶龍重申堅定支持香港發展。在會上，議員向夏寶龍表達香港最新情況，並就不同議題發言，包括愛國主義教育，23條立法等。李慧琼向他表達愛國主義教育，希望趁著建國75周年，進一步開放駐港解放軍軍營，特別是令中、小學生讀書時已有機會了解國家發展。
梁美芬：夏寶龍對香港發展再三給予清晰信息
經民聯主席盧偉國指，感受每次的交流都很用心 ，令他們充滿信心。他又指不會低估香港向前發展以及民生的挑戰，而夏寶龍為他們帶來的一番說話十分鼓舞。經民聯副主席梁美芬同樣指，感覺這次真誠交流的會面是為他們打氣，對香港發展再三給予清晰信息。而議員努力提出意見，國家會全力支持，希望未來團結一致。